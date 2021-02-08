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№ 13 от 8 февраля 2021

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Суд арестовал двух росгвардейцев по делу об убийстве экс-главы дагестанского села

Общество107

107
 

Советский районный суд Махачкалы арестовал Сулеймана и Салмана Курбановых — сотрудников дагестанского управления Росгвардии, подозреваемых в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в отделе полиции. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Росгвардейцам вменяется п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Меру пресечения суд избрал им до 5 апреля включительно. 

По версии следствия, вечером 6 февраля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы росгвардейцы «произвели многочисленные выстрелы из огнестрельного оружия в 34-летнего местного жителя», впоследствии выяснилось, что это был Капланов. В МВД ТАСС заявили, что убийство произошло вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией».

Теги:
em, убийство, арест, росгвардия

Экс-начальник и сотрудники СИЗО в Махачкале обвиняются в пытках бывшего следователя, также обвиненного по делу о пытках

Общество320

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Следственный комитет выдвинул обвинения в пытках и вымогательстве против бывшего начальника СИЗО №1 в Махачкале Дауда Давыдова и его подчиненных, рассказал «Новой газете» адвокат одного из потерпевших Арсен Шабанов.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 гг Давыдов и его подчиненные — Махач Вакилов и Абдулла Мирзаев — регулярно избивали экс-следователя СК, находившегося под арестом по делу о пытках и незаконном лишении свободы. Также сотрудники СИЗО получили от жены бывшего силовика 150 тысяч рублей.

Другого арестанта, интересы которого представляет Шабанов, тюремщики заставили переписать землю и квартиру в Подмосковье стоимостью более 5 млн рублей на подставное лицо.

ФСИНовцы также вымогали более 3 млн рублей у еще одного потерпевшего и угрожали ему и его семье расправой в случае отказа.

В 2017 году руководство СИЗО №1 также похитило 1 млн рублей из бюджета учреждения на очистку канализации. В 2018 году Давыдов взял с одного из арестантов 300 тыс. рублей «за улучшение условий».

Тюремщиков обвиняют всего по четырем статьям:превышение полномочий с применением насилия, вымогательство, мошенничество с использованием служебного положения и получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело уже передано в Кировский районный суд Махачкалы, однако даты заседаний еще не назначены.

Теги:
фсин, kn, пытки, сизо, дагестан
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