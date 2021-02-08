Экс-начальник и сотрудники СИЗО в Махачкале обвиняются в пытках бывшего следователя, также обвиненного по делу о пытках

Следственный комитет выдвинул обвинения в пытках и вымогательстве против бывшего начальника СИЗО №1 в Махачкале Дауда Давыдова и его подчиненных, рассказал «Новой газете» адвокат одного из потерпевших Арсен Шабанов.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 гг Давыдов и его подчиненные — Махач Вакилов и Абдулла Мирзаев — регулярно избивали экс-следователя СК, находившегося под арестом по делу о пытках и незаконном лишении свободы. Также сотрудники СИЗО получили от жены бывшего силовика 150 тысяч рублей.

Другого арестанта, интересы которого представляет Шабанов, тюремщики заставили переписать землю и квартиру в Подмосковье стоимостью более 5 млн рублей на подставное лицо.

ФСИНовцы также вымогали более 3 млн рублей у еще одного потерпевшего и угрожали ему и его семье расправой в случае отказа.

В 2017 году руководство СИЗО №1 также похитило 1 млн рублей из бюджета учреждения на очистку канализации. В 2018 году Давыдов взял с одного из арестантов 300 тыс. рублей «за улучшение условий».

Тюремщиков обвиняют всего по четырем статьям:превышение полномочий с применением насилия, вымогательство, мошенничество с использованием служебного положения и получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело уже передано в Кировский районный суд Махачкалы, однако даты заседаний еще не назначены.