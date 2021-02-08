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№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
Экс-начальник и сотрудники СИЗО в Махачкале обвиняются в пытках бывшего следователя, также обвиненного по делу о пытках
«Новая газета»редакция
Следственный комитет выдвинул обвинения в пытках и вымогательстве против бывшего начальника СИЗО №1 в Махачкале Дауда Давыдова и его подчиненных, рассказал «Новой газете» адвокат одного из потерпевших Арсен Шабанов.
По данным следствия, в период с 2015 по 2019 гг Давыдов и его подчиненные — Махач Вакилов и Абдулла Мирзаев — регулярно избивали экс-следователя СК, находившегося под арестом по делу о пытках и незаконном лишении свободы. Также сотрудники СИЗО получили от жены бывшего силовика 150 тысяч рублей.
Другого арестанта, интересы которого представляет Шабанов, тюремщики заставили переписать землю и квартиру в Подмосковье стоимостью более 5 млн рублей на подставное лицо.
ФСИНовцы также вымогали более 3 млн рублей у еще одного потерпевшего и угрожали ему и его семье расправой в случае отказа.
В 2017 году руководство СИЗО №1 также похитило 1 млн рублей из бюджета учреждения на очистку канализации. В 2018 году Давыдов взял с одного из арестантов 300 тыс. рублей «за улучшение условий».
Тюремщиков обвиняют всего по четырем статьям:превышение полномочий с применением насилия, вымогательство, мошенничество с использованием служебного положения и получение взятки группой лиц по предварительному сговору.
Уголовное дело уже передано в Кировский районный суд Махачкалы, однако даты заседаний еще не назначены.