В Иркутской области возбудили новые уголовные дела о насилии над заключенными после проверки ФСИН СИЗО-1 и ИК-6

В Иркутской области возбудили новые уголовные дела о насилии над заключенными в СИЗО-1 и ИК-6 после проверки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) соблюдения прав человека в исправительных учреждениях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По материалам комиссии ФСИН России, работающей в ГУФСИН России по Иркутской области, возбуждены новые уголовные дела, установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступлений», — говорится в сообщении.

После проверки ФСИН уголовное дело возбудили в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6.

«21 января в ходе комплексной проверки сотрудниками ФСИН России был выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осуждённых в отношении осужденного Б.», — сообщает пресс-служба.

Кроме этого, в сообщении пресс-службы говорится, что на прошлой неделе сотрудники ФСИН задержали младшего инспектора СИЗО-1 по подозрению в превышении должностных полномочий в рамках расследования уголовного дела о совершение насильственных действий в отношении осужденного Кежика Ондара.

В сообщении уточняется, что проверка ФСИН и расследование уголовных дел продолжаются. Ранее сообщалось, что руководителей СИЗО-1 и ИК-6 отстранили от работы на время проверки.

В начале февраля Иркутской области возбудили дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и об истязаниях (п. д ч. 2 ст. 117 УК) в связи с пытками заключенных ангарской ИК-15.

В середине января Следственный комитет возбудил дело о пытках заключенного СИЗО-1 Иркутска Кежика Ондара. По словам его сестры Азияны Ондар, Кежика длительное время жестоко избивали и пытали сокамерники в «пресс-хате» СИЗО-1, чтобы добиться признания в участии в бунте в ИК-15.

В апреле в ангарской ИК-15 произошел бунт. Он начался после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки.

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них умер в больнице.