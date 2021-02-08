Главу екатеринбургского штаба Навального силовики повезли в Москву на суд

Главу екатеринбургского штаба Навального Алексея Гресько задержала транспортная полиция, чтобы принудительно доставить в суд Солнцевского района Москвы, где 9 февраля в 12:30 должно состояться судебное заседание. Об этом сообщили в штабе Навального.

«Алексея Гресько действительно увезли в аэропорт, — подтвердил «Новой» Алексей Бушмаков, адвокат «Апологии протеста». — В линейный отдел полиции поступило поручение из Москвы о его доставлении к месту суда. Гресько должны за государственный счет привезти в суд и отвезти обратно в Екатеринбург.

28 января сотрудники линейного отдела «Внуково» транспортной полиции Москвы прилетали в спецприемник к Гресько для составления протокола по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению полшицейского). Как сообщили в «Апологии протеста», сотрудники полиции утверждают, что Алексей оказал им неповиновение, находясь 17 января 2021 в аэропорту «Внуково», хотя он прилетал встречать своего сына.

Первое заседание 5 февраля, но Гресько предварительно послал телеграмму о том, что не может явиться по уважительной причине. «Мы получили уведомление, что телеграмма была доставлена адресату, — рассказал Бушмаков. — Другого способа связаться с судом найти не удалось: трубки они не берут, на сообщения не отвечают. Дело рассматривается по месту составления протокола, но я не понимаю, почему его нельзя было рассмотреть по видеоконференцсвязи. Если вынесут решение об аресте, то отбывать наказание Гресько будет в Москве».

Гресько 2 февраля освободился из спецприемника. Ему назначили десять суток по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).