Гаагский суд включил отчеты «Алмаз-Антея» в досье о крушении «Боинга» MH17

Гаагский окружной суд по запросу защиты приобщил к делу о крушении под Донецком малайзийского «Боинга» рейса MH17 в 2014 году отчеты российского концерна «Алмаз-Антей» за 2015-2016 годы.

В них повреждения «Боинга» сравнили с результатами испытаний с применением ракеты, которая могла сбить лайнер. Роль «Боинга» в российском эксперименте сыграл списанный ИЛ-86. Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс сказал, что прокуратура не возражала против включения этих отчетов в досье.

В июле прошлого года отчеты «Алмаз-Антея» о зоне возможного запуска «Бука» уже были приобщены к делу.

Судья Стейнхейс отметил, что в конце прошлого года суд завершил блок слушаний досудебной стадии: «Это не значит, что не может быть новых запросов расследований. Но при их оценке суд будет предъявлять более высокие требования к релевантности, прежде чем рассматривать их».

Поэтому большинство других запросов защиты суд отклонил. В том числе просьбу позволить эксперту «Алмаз-Антея» осмотреть обломки самолета. Стейнхейс сказал, что российский оборонный концерн передал достаточно подробные данные о своей версии катастрофы и нет смысла проводить осмотр обломков. Но он не исключил, что судебный следователь может пригласить экспертов осмотреть обломки, собранные на базе ВВС Нидерландов.

Суд объявил перерыв в слушаниях до 15 апреля 2021 года.

Как уже писала «Новая газета», на предварительной стадии процесс свелся к состязанию между прокуратурой и защитой Олега Пулатова. Военный пенсионер из России согласился участвовать в процессе и нанял международную бригаду адвокатов. Остальные подозреваемые — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко — процесс проигнорировали, и их судят заочно.

Пассажирский «Боинг» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецком. Погибли все находившиеся на борту 298 человек — граждане десяти стран. Уголовное расследование провела специально созданная Совместная следственная группа (ССГ), которая в июне 2019 года объявила имена подозреваемых в причастности к катастрофе из четырех лиц. Следователи считают, что самолет сбит ракетой из ЗРК «Бук», доставленной из военной части на территории России.

После досудебной стадии начало разбирательства по существу намечено на июнь этого года.