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№ 13 от 8 февраля 2021

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Силовики и СЖР предложили свои проекты обязательной маркировки журналистов на массовых акциях

Общество245

245
 

В Роскомнадзор поступили предложения от МВД, Росгвардии и Союза журналистов России об отличительных знаках представителей СМИ на публичных мероприятиях. Об этом в ведомстве сообщили «Интерфаксу». 

«Среди обсуждаемых вариантов — отличительный знак в виде надписи "ПРЕССА", размещенной на специальной карточке (бейдже), специальном жилете (неонового зеленого цвета) и нарукавных повязках журналиста. Бейдж журналиста должен содержать информацию о свидетельстве регистрации СМИ, которое он представляет», — рассказали в Роскомнадзоре. 

Ведомство уточнило, что новые требования могут вступить в силу с 1 марта или с 1 сентября.

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил о создании рабочей группы для обсуждения отличительных знаков журналистов. «Мы сейчас активно ведем переговоры для создания рабочей группы для определения этих всех критериев, знаков, признаков. Я думаю, что в ближайшее время уже может быть создана рабочая группа, и достаточно быстро она сможет выработать какие-то предложения», — сказал он 5 февраля. 

По данным СЖР, во время несанкционированных акций в поддержку политика Алексея Навального были задержаны или пострадали более 100 сотрудников СМИ. В частности, 2 февраля в Москве силовик ударил дубинкой по голове Федора Худокормова, а 23 января во время протестов пострадали спецкоры «Новой газеты» Елизавета Кирпанова и Татьяна Василчук, а фотокорреспонденту Виктории Одиссоновой разбили объектив. 

Теги:
em, сми, журналисты, роскомнадзор
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