Польша, Швеция и ФРГ выслали российских дипломатов

Власти Польши, Швеции и ФРГ объявили о решении выслать из своих стран по одному российскому дипломату в качестве ответной меры.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решения этих стран о высылке российских дипломатов являются необоснованными и недружественными.

5 февраля Россия выслала трех дипломатов (немецкого, польского и шведского) за участие в несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. После этого стало известно, что российского посла вызвали в МИД Польши и сообщили ему о намерении выслать в ответ российского дипломата.

5 февраля также прошли переговоры главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Верховный представитель Евросоюза призвал освободить Навального и провести полное расследование его отравления.

Глава МИД Швеции Анн Линде на встрече с Лавровым в Москве также выразила обеспокоенность по поводу ситуации с Навальным. Она призвала российские власти освободить политика и заявила о недопустимости использования химических боевых ядов. Она отметила, что это общая позиция ЕС.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» — политик должен провести в колонии 2 года 8 месяцев. На заседание приехали около 20 дипломатов. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

Осенью независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Россия отрицает, что политик был отравлен, в стране не возбуждено уголовное дело.