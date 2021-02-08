Дело задержанной журналистки DOXA прекратили в связи со «смертью привлекаемого лица». Но она жива

Суд прекратил административное дело в отношении редактора DOXA Аллы Гутниковой, задержанной 2 февраля в Москве за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает издание.

На официальном сайте московских судов указано, что дело прекращено в связи со «смертью привлекаемого лица».

Скрин с сайта московских судов

При этом DOXA отмечает, что в постановлении Савеловского районного суда говорится, что дело прекратили «за недоказанностью обстоятельств».

Суд принял во внимание аргументы защитницы Гутниковой Светланы Шумовой. Она указывала на то, что на протоколе не было подписи сотрудника полиции, а также предоставила результат экспертизы, которая показала, что некоторые подписи на протоколе были сфальсифицированы. Кроме этого, защита обратила внимание на то, что в протоколе указан несуществующий адрес дома, рядом с которым якобы задержали Гутникову: Сухаревская площадь, дом 2.

Гутникову с еще двумя студентками ВШЭ задержали 2 февраля около памятника Надежде Крупской. Ночью их отпустили из ОВД «Сокол».

В тот день суд на выездном заседании изменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Согласно решению суда, политик должен отбыть в колонии на 2 года и 8 месяцев. После этого на улицы Москвы и Питера вышли люди, были многочисленные задержания.