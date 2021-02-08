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№ 13 от 8 февраля 2021

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Росстат: в декабре прошлого года в России умерли почти 44,5 тысячи человек с COVID-19

Общество2

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В декабре прошлого года в России скончались 44 435 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил Росстат. 

Агентство выделяет четыре группы умерших, у которых был диагностирован COVID-19: 

  • У 25 980 человек коронавирус стал основной причиной смерти;
  • У 5 570 инфекция предполагается как основная причина смерти, но нужны дополнительные исследования;
  • У 2 065 пациентов COVID-19 cтал сопутствующим заболеванием и способствовал появлению осложнений;
  • У 10 820 человек коронавирус тоже был сопутствующим заболеванием, но на наступление смерти не повлиял. 

В ноябре умерли, по данным Росстата, более 35 тысяч человек с коронавирусом. Основной причиной смерти он стал у 19 626 пациентов. 

Вице-премьер Татьяна Голикова со ссылкой на предварительные данные Росстата сообщила, что смертность в России в 2020 году была выше на 17,9%, чем в 2019-м, пишет РИА Новости. По ее словам, доля умерших от COVID-19 в прошлом году от общего прироста смертности составила 31%, а в январе текущего года по сравнению с декабрем 2020-го смертность в России снизилась примерно на 11%.  

При этом Голикова отметила, что суточный прирост заболевших COVID-19 в российских регионах отличается. «В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге», — сказала она. 

Всего, согласно данным федерального оперштаба, за время пандемии от коронавируса в России скончались 77 068 человек. За последние сутки по стране от инфекции умерли 407 пациентов. 

Теги:
em, смертность, коронавирус, россия
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