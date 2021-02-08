Похищенные из Нижнего Новгорода юноши нашлись в ИВС в Чечне. К ним все еще не пускают адвоката

Адвокат «Российской ЛГБТ-сети» Марк Алексеев выяснил, что вывезенные в Чечню из Нижнего Новгорода Салех Магамадов и Исмаил Исаев находятся в изоляторе временного содержания Урус-Мартановского района. Адвоката в изолятор не пропустили, сообщил «Новой газете» пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

Сотрудники изолятора сообщили Алексееву, что начальник отдела полиции вызвал его на личную беседу, и что ему нужно сдать телефон на КПП. Алексеев, по словам Бесцвета, указал на то, что начальник отдела полиции не имеет никакого отношения к изолятору временного содержания и отказался от встречи. После этого сотрудник изолятора проверил удостоверение адвоката и сказал, что Магамадов и Исаев отказываются от его услуг.

«Замечу, что один из задержанных является несовершеннолетним, и без присутствия законного представителя — отца или матери, отказ от адвокатских услуг невозможен. В данном случае меня не пропустили дальше, чем КПП. Соответственно, это нарушение всех норм Уголовно-процессуального кодекса. Меня по-прежнему не допускают к подзащитным», — прокомментировал Алексеев.

Накануне министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил ЧГТРК «Грозный», что юноши якобы признали вину в пособничестве в незаконном вооруженном формировании (НВФ)». По версии силовиков, молодые люди передавали продукты убитому осенью 2020 года боевику Рустаму Борчашвили.

По мнению правозащитников, признательные показания могут быть получены под пытками. Кроме того, в чеченском управлении СК им сообщили, что материалы дела следователям не поступали, а самих юношей туда не привозили.

Магамадова и Исаева 4 февраля вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. 6 февраля стало известно, что их привезли в РОВД по Гудермесскому району Чечни. Эту информацию силовики сообщили, когда мать несовершеннолетнего Исаева приехала с адвокатом писать заявление о его пропаже. Адвокатов не пускали к подзащитным и не предоставляли материалы дела.

По словам защитников, Магамадову и Исаеву устроили допрос, после чего снова задержали и увезли в Серноводск в качестве свидетелей по другому делу. Причины нового задержания адвокатам не сообщили.

«Российская ЛГБТ-сеть» сообщила, что родственников задержанных заставили отказаться от услуг адвоката.

После того, как правозащитники подали заявление о похищении и незаконных действиях сотрудников полиции в Следственный комитет и прокуратуру, силовики передали защитникам записку, где сказано, что похищенные находились в розыске по подозрению в участии в вооруженном формировании (ч.2 ст. 208 УК РФ), а задержаны как пособники. При этом в базе данных «Розыск» сведения о юношах отсутствуют. Правозащитники отметили, что записка не имеет никакой законной силы.

Задержание юношей также может быть связано с модерированием оппозиционного властям Чечни телеграм-канала Osal Nakh 95. Впоследствии в сети появилось видео с извинениями похищенных.