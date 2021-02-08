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№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
МИД России объявил о высылке из страны первого секретаря посольства Албании
Посла Албании в России Арбена Газиони вызвали в МИД России, где вручили ему ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря албанского диппредставительства Йониды Дрогу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Дрогу должна покинуть территорию России в течение 72 часов. Эти меры в российском МИД назвали ответными на высылку «под совершенно надуманным предлогом» первого секретаря посольства России в Тиране.
«Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах. Такая непоследовательность достойна сожаления», — заявили в МИД.
В январе власти Албании объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата и выслали его из страны из-за нарушения мер по противодействию пандемии COVID-19. МИД страны заявлял, что он неоднократно нарушал установленные в рамках борьбы с коронавирусом ограничения.
Теги:em, дипломатия, россия, албания
В работе сервисов «Яндекса» в России произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» на территории России произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные сервиса DownDetector.
66% пользователей, сообщивших о проблемах, уточнили, что они связаны с сайтом. У 25% — сбои в работе почты, у 7% — проблемы возникли при работе с «Яндекс.Деньгами».
В середине декабря прошлого года масштабный сбой произошел в работе Google. Тогда о проблемах сообщали в основном жители Европы.