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Материал «Медиазоны»

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№ 13 от 8 февраля 2021

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МИД России объявил о высылке из страны первого секретаря посольства Албании

Общество4

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Посла Албании в России Арбена Газиони вызвали в МИД России, где вручили ему ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря албанского диппредставительства Йониды Дрогу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. 

Дрогу должна покинуть территорию России в течение 72 часов. Эти меры в российском МИД назвали ответными на высылку «под совершенно надуманным предлогом» первого секретаря посольства России в Тиране.

«Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах. Такая непоследовательность достойна сожаления», — заявили в МИД.

В январе власти Албании объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата и выслали его из страны из-за нарушения мер по противодействию пандемии COVID-19. МИД страны заявлял, что он неоднократно нарушал установленные в рамках борьбы с коронавирусом ограничения.

Теги:
em, дипломатия, россия, албания

В работе сервисов «Яндекса» в России произошел сбой

Общество300

300
 

В работе сервисов «Яндекса» на территории России произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные сервиса DownDetector. 

Скриншот DownDetector

66% пользователей, сообщивших о проблемах, уточнили, что они связаны с сайтом. У 25% — сбои в работе почты, у 7% — проблемы возникли при работе с «Яндекс.Деньгами». 

В середине декабря прошлого года масштабный сбой произошел в работе Google. Тогда о проблемах сообщали в основном жители Европы. 

Теги:
em, яндекс, сбой
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