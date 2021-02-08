МИД России объявил о высылке из страны первого секретаря посольства Албании

Посла Албании в России Арбена Газиони вызвали в МИД России, где вручили ему ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря албанского диппредставительства Йониды Дрогу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дрогу должна покинуть территорию России в течение 72 часов. Эти меры в российском МИД назвали ответными на высылку «под совершенно надуманным предлогом» первого секретаря посольства России в Тиране.

«Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах. Такая непоследовательность достойна сожаления», — заявили в МИД.

В январе власти Албании объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата и выслали его из страны из-за нарушения мер по противодействию пандемии COVID-19. МИД страны заявлял, что он неоднократно нарушал установленные в рамках борьбы с коронавирусом ограничения.