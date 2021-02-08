Больше 200 человек пропали в результате схода ледника на севере Индии. Найдены тела 18 погибших

В штате Уттаракханд на севере Индии по меньшей мере 200 человек числятся пропавшими без вести после схода гималайского ледника, который вызвал мощное наводнение. Обнаружены тела 18 погибших, передает Reuters.

«На данный момент около 203 человек числятся пропавшими без вести», — сказал главный министр штата Тривендра Сингх Рават.

Около 30 человек заблокированы в тоннеле протяженностью 2,5 км, который строила Национальная теплоэнергетическая корпорация. Начальник полиции штата сообщил, что пока что спасателям не удается добраться до пострадавших из-за обломков и слякоти.

К месту происшествия доставили оборудование и собак для поиска выживших. Накануне, как сообщает агентство, спасатели смогли вытащить 12 человек из другого тоннеля, который гораздо меньше.

Эксперты, как пишет Reuters, заявили, что на прошлой неделе в районе горы Нанда-Деви был сильный снегопад. По их словам, снег начал таять, что могло привести к сходу лавины.

Ледник сошел с горы Нанда-Деви (вторая по высоте гора в Индии) в воскресенье и вызвал сильное наводнение в двух реках — Дхаулиганга и Алакланда. По предварительной информации, основная часть пропавших без вести — рабочие гидроэлектростанции, на на которую обрушилась волна.

Индийская армия направила вертолеты и бригады для проведения операций по спасению пострадавших. Власти эвакуируют людей, которые оказались в опасной зоне.