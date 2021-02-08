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Материал «Медиазоны»

Блогеру из Бурятии дали 25 суток. Из‑за голодовки его госпитализировали, но он обязан вернуться в изолятор

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№ 13 от 8 февраля 2021

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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 43 тысячи долларов

Экономика15

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Стоимость биткоина обновила исторический максимум, на 16:07 мск его стоимость достигла 43 113 долларов, свидетельствуют данные Coindesk. 

Скриншот Coindesk. 

За сутки цена биткоина выросла более чем на 10%. За прошлый год криптовалюта выросла в цене как минимум в четыре раза — большая часть этого роста пришлась на декабрь.

Рост криптовалюты произошел на фоне обнародования отчетности Tesla для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Из нее следует, что компания вложила в биткоин 1,5 млрд долларов. Помимо этого, в ближайшее время клиенты Tesla смогут  расплачиваться криптовалютой за ее продукцию. 

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Теги:
биржа, доллар, биткоин, em

Суд в Москве арестовал на 25 суток акциониста Крисевича за акцию с проволокой на Арбате. Он уже отсидел за это 14 суток

Общество465

Наталья Глуховакорреспондент

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Пресненский районный суд Москвы арестовал на 25 суток художника-акциониста Павла Крисевича за акцию под названием «Сферы души русского человека», во время которой он находился в шаре из колючей проволоки на Старом Арбате. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

Адвокат уточнил «Новой», что юридически арестовать два раза за одну и ту же акцию невозможно: «Двойное вменение правонарушения у нас запрещено. Однако Пресненский районный суд посчитал это возможным. Будем, естественно, обжаловать решение суда», — заявил адвокат, добавив, что фабула «правонарушения», изложенная в новых документах, повторяет то, что было изложено в предыдущем деле.

Крисевичу вменили повторное нарушение правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Акциониста задержали 7 февраля на выходе из спецприемника в Бирюлево, где он с 25 января отбывал 14 суток ареста за ту же самую акцию, из-за которой его вновь арестовали сегодня, по статье о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Находясь в спецприемнике, Крисевич рассказывал о давлении со стороны силовиков.

Крисевеч известен своими акциями: в частности, на приговоре фигурантам «дела Сети» (считается запрещенной в России террористической организацией) в Санкт-Петербурге летом прошлого года он приковал себя наручниками у здания военного суда, поджег фаер и стал раскидывать листовки.

 

На акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» (считается в России экстремистской организацией) перед оглашением приговора Крисевич надел милицейскую форму и «вскрыл горло» манекену, забрызгав ступени суда искусственной кровью.

Во время протестов в Беларуси он «повесился» на тросе на Троицком мосту в Петербурге и спрыгнул в воду в знак солидарности с протестующими республики. В ноябре прошлого года Крисевич у здания ФСБ устроил акцию «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа: его подвесили на крест, облили жидкостью и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. Позже Крисевича из-за этой акции отчислили из РУДН.

Теги:
арест, акции протеста, крисевич, ng
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