Суд в Москве арестовал на 25 суток акциониста Крисевича за акцию с проволокой на Арбате. Он уже отсидел за это 14 суток

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 25 суток художника-акциониста Павла Крисевича за акцию под названием «Сферы души русского человека», во время которой он находился в шаре из колючей проволоки на Старом Арбате. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

Адвокат уточнил «Новой», что юридически арестовать два раза за одну и ту же акцию невозможно: «Двойное вменение правонарушения у нас запрещено. Однако Пресненский районный суд посчитал это возможным. Будем, естественно, обжаловать решение суда», — заявил адвокат, добавив, что фабула «правонарушения», изложенная в новых документах, повторяет то, что было изложено в предыдущем деле.

Крисевичу вменили повторное нарушение правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Акциониста задержали 7 февраля на выходе из спецприемника в Бирюлево, где он с 25 января отбывал 14 суток ареста за ту же самую акцию, из-за которой его вновь арестовали сегодня, по статье о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Находясь в спецприемнике, Крисевич рассказывал о давлении со стороны силовиков.

Крисевеч известен своими акциями: в частности, на приговоре фигурантам «дела Сети» (считается запрещенной в России террористической организацией) в Санкт-Петербурге летом прошлого года он приковал себя наручниками у здания военного суда, поджег фаер и стал раскидывать листовки.

На акции в поддержку фигурантов дела «Нового величия» (считается в России экстремистской организацией) перед оглашением приговора Крисевич надел милицейскую форму и «вскрыл горло» манекену, забрызгав ступени суда искусственной кровью.

Во время протестов в Беларуси он «повесился» на тросе на Троицком мосту в Петербурге и спрыгнул в воду в знак солидарности с протестующими республики. В ноябре прошлого года Крисевич у здания ФСБ устроил акцию «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа: его подвесили на крест, облили жидкостью и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. Позже Крисевича из-за этой акции отчислили из РУДН.