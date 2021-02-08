VTimes: исполнитель закона Яровой зарабатывал на внедрении «суверенного интернета»

Член совета директоров «Мегафона» и создатель «ИКС холдинга», где собраны основные активы для исполнения закона Яровой, Антон Черепенников также участвовал в реализации закона о «суверенном интернете». Он контролировал почти половину компании «Данные — Центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которая занималась тестовым запуском систем фильтрации трафика, выяснило издание VTimes.

VTimes обнаружили связь Черепенникова с ДЦОА при помощи документов компании «Цитадель», контролирующей несколько IT-компаний, решения которых используют операторы связи для сбора и хранения информации абонентов по закону Яровой.

«Цитадели» — одному из ключевых активов «ИКС холдинга» — в марте 2019 года принадлежало 49% ДЦОА, пишет издание.

87% «Цитадели» принадлежали Черепенникову, а сейчас ее основной владелец — «ИКС холдинг» (однако он владеет только 62% (25% у закрытого паевого инвестиционного фонда под управлением компании из группы ВТБ). Таким образом, отмечают журналисты, эффективная доля Черепенникова в ДЦОА составляла 43%.

Издание пишет, что единственный известный госпроект ДЦОА — это испытание оборудования для исполнения закона о суверенном интернете.

Закон вступил в силу 1 ноября 2019. Он, в частности, обязывает операторов связи установить спецоборудование, с помощью которого центр при Роскомнадзоре сможет фильтровать трафик, чтобы блокировать ресурсы с запрещенной информацией.

Для этих целей выбрали системы с технологией глубокой фильтрации трафика (DPI), которые, как выяснил РБК в сентябре 2019 года, устанавливала ДЦОА. Позже эту информацию подтвердил «Коммерсанту» представитель компании.

VTimes пишет со ссылкой на отчеты, что в 2019 году компания получила 589 млн рублей выручки и 7,4 млн рублей прибыли. В июне того же года «Цитадель» предоставила ДЦОА займ на 281 млн рублей с погашением в ноябре.

По словам управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, формально можно считать, что бенефициар «Цитадели» и финансово через долю, и экономически через займ участвовал в деятельности ДЦОА.

Как сообщает VTimes, сейчас неизвестно, остается ли «Цитадель» совладельцем ДЦОА. Обе компании не стали разговаривать с журналистами. Отказались от комментариев и руководивший в 2019 году ДЦОА Рашид Исмаилов, и представители «Ростелекома», «Мегафона», «Вымпелкома», МТС, Tele2 и «Эр-телекома».

Журналисты VTimes утверждают, что в документах «Цитадели» нет информации о передачи доли третьей стороне. По мнению руководителя департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Grant Thornton Романа Кенигсберга, это означает, что «Цитадель» являлась владельцем доли ДЦОА как минимум до конца 2019 года.