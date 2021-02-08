«Важные истории»: акции итальянской Pirelli приобрели люди, близкие к руководству «Роснефти». Среди них — учительница танцев из Москвы

Акции итальянской компании Pirelli, приобретенные «Роснефтью» «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов», оказались у людей, близких к госкорпорации, выяснили «Важные истории» совместно с французской газетой Le Monde и Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Как напоминают журналисты, «Роснефть» объявила о покупке 13% акций Pirelli стоимостью почти 553 миллиона евро в 2014 году, соглашение о сотрудничестве торжественно подписали на Санкт-Петербургском экономическом форуме в присутствии президента России Владимира Путина.

Расследование журналистов строится на документах о собственниках компаний, зарегистрированных в Люксембурге, говорится в материале. По данным «Важных историй», в схему покупки Pirelli оказались вовлечены «странные и далекие от большого бизнеса персонажи»: «Например, учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия управделами президента России».

Однако покупателем Pirelli стала зарегистрированная в Люксембурге за восемь дней до сделки компания Long Term Investments Luxembourg, которая была создана фирмой «Долгосрочные инвестиции», зарегистрированной в январе 2014 года в Москве, говорят журналисты. Как выяснили расследователи, фирма «Долгосрочные инвестиции» принадлежала жительнице Москвы Айе Беловой —

в 2014 году ей было 28 лет, ее имя «Важным историям» удалось обнаружить только на сайте московской танцевальной школы Street Jazz.

Отец учительницы танцев Сергей Белов был деловым партнером людей из группы «Регион», близких к руководству «Роснефти», говорится в материале. Также Белов пересекался по бизнесу с владельцем «Региона» Сергеем Судариковым и с бывшими сотрудниками этой группы — Валерием Михайловым и Павлом Ващенко, утверждают «Важные истории».

Как напоминают журналисты, имя Михайлова упоминалось в деле о взятке экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву — журнал Forbes и РБК называли Михайлова знакомым генерала ФСБ Олега Феоктистова, который возглавлял службу безопасности «Роснефти», а до этого был первым замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

Именно человек по имени Валерий Михайлов одолжил генералу Феоктистову 2 миллиона долларов наличными, которые в 2016 году глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил Улюкаеву вместе с корзиной домашней колбасы, напоминают «Важные истории».

После преподавательницы танцев Айи Беловой учредителем «Долгосрочных инвестиций» в 2015 году стала управляющая компания «Регионфинансресурс» — ее собственником значилась Наталья Богданова, которая до этого никогда не распоряжалась большими активами, рассказывают журналисты.

К 2015 году чистая прибыль «Долгосрочных инвестиций» уже превысила 2,5 миллиарда рублей, подсчитали расследователи.

Уже к 2020 году у люксембургской компании Long Term Investments Luxembourg, которая и приобретала долю в Pirelli, снова сменился бенефициар — им, по данным «Важных историй», предположительно, стал Аркадий Мутавчи, который работал замдиректора ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами президента России».

«Важные истории» также выяснили, что бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко владеет компанией, которая купила землю и здания на Лазурном берегу Франции почти за 10 миллионов евро. Журналисты в конце 2020 года получили доступ к документам о собственниках всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге, и пришли к такому выводу, изучив имеющиеся данные.