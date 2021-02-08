Студентам и преподавателям самарского вуза официально запретили ходить на несанкционированные митинги

Ученый совет Самарского государственного технического университета фактически запретил преподавателям и учащимся вуза участвовать в несогласованных с властями политических акциях. Это следует из текста новой редакции «Кодекса этики служебного поведения работников и обучающихся». За участие в несанкционированном митинге сотруднику и студенту СамГТУ может грозить выговор или увольнение.

«Работнику (обучающемуся) следует исключить: распространение информации, формулирование позиции (в том числе в социальных сетях), которая направлена против государства, региона, университета, наносящей ущерб государственному строю, авторитету и деловой репутации университета, порочащей образ гражданина РФ, работника (обучающегося) университета.

Также следует исключить участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетированиях, направленных против государственного строя и Конституции РФ», — говорится в документе.

Авторы Кодекса утверждают, что новые формулировки «направлены на создание комфортного микроклимата в коллективе», «формирование среди членов коллектива таких качеств как доброжелательность, чувство товарищества, толерантность, доверие, уважительное отношение к чести и достоинствам коллег и товарищей».

На момент публикации новости администрация вуза не ответила на просьбу корреспондента «Новой газеты» прокомментировать принятые поправки.

При этом накануне студенты МГЮА сообщили, что их обманом собрали на флешмоб в поддержку действующей власти и президента России Владимира Путина. По их словам, учащихся (примерно 50 человек) сначала позвали на мероприятие, посвященное «борьбе с коронавирусом», однако на месте выяснилось, что это флешмоб, где нужно кричать «Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин — наш президент!».

23 и 31 января в России прошли акции протеста в поддержку политика Алексея Навального и политзаключенных. Общее число задержанных за время двух акций составило свыше 10 тыс. человек. Среди задержанных были студенты, в том числе несовершеннолетние, и преподаватели вузов.

Артем Элекин