В России выявили менее 16 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили 15 916 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это минимальный показатель с конца октября — 21 октября прошлого года за сутки коронавирусом заразились 15 700 человек, 22 октября уже — 15 971. Накануне, 7 февраля, за день во всей стране выявили 16 048 новых случаев COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 1728 новых случаев заражения COVID-19 — это на 300 меньше, чем днем ранее, когда в столице зафиксировали 2028 пациентов с коронавирусом.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1551 новых случаев COVID-19, в Московской области — 912, в Нижегородской области — 465, в Воронежской — 368.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 983 197. Всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 77 068 человек, из них 407 пациентов умерли только за последние сутки.

Минздрав выпустил десятую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19. Как сообщается на сайте ведомства, в прошлой версии было указано шесть препаратов, тогда как в новом документе из списка исключили азитромицин — антибиотик широкого спектра, который теперь рекомендован для использования только при антибактериальной терапии тяжелой внебольничной пневмонии у пациентов, попавших в реанимацию.