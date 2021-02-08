В Улан-Удэ задержали юриста, помогавшего задержанным на акциях 23 и 31 января

В Бурятии задержали юриста и бывшего оперативника Евгения Хасоева, который помогал задержанным участникам акций 23 и 31 января. Об этом «Новой газете» сообщил правозащитник Святослав Хроменков.

«Он заходил в суд, и на входе пристав стал провоцировать конфликт. Как сказал Женя, межличностный конфликт стал основанием для его задержания из-за посягательства на сотрудника. Сейчас его доставили в городской УВД города Улан-Удэ, где его ждут следователи СК», — рассказал он.

Хасоев в настоящее время руководит бурятским отделением правозащитной организации «Сибирь без пыток». После протестных акций он активно помогал в суде задержанным, фиксировал нарушения со стороны силовиков, подавал апелляции.

Раньше Хасоев работал оперативником уголовного розыска, он принимал участие в расследовании резонансного убийства двух девушек в Клюквенной пади. Впоследствии он уволился из органов. Столкнувшись с произволом силовиков — в 2015 году его задержали на автобусной остановке, в течение суток пытали и требовали признаться в ограблении банка — Хасоев занялся правозащитной деятельностью.

Фонд «Сибирь без пыток», где работает Хасоев, проводит расследования в отношении сотрудников полиции, которые жестоко пытают людей в Иркутской области и ближайших к ней регионах. По словам Хроменкова — руководителя фонда — почти каждый квартал правозащитникам удается привлечь силовиков к ответственности. Сам Хроменков вынужден был покинуть Россию после того, как стал фигурантом уголовного дела.