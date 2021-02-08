Арестованного за акцию 23 января экс-депутата Госдумы госпитализировали с COVID-19 из спецприемника в Новосибирске

В Новосибирске бывшего депутата Государственной думы II созыва Аркадия Янковского госпитализировали из спецприемника, где он отбывал арест за акцию 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Об этом, как отметила Медиазона, он сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Мне лучше. Я в инфекционной больнице под довольно интенсивным лечением, в обычной палате вдвоем с отличным парнем. Все основные параметры нормализованы, как я понимаю. Чувствую себя хорошо», — заявил он.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал экс-депутата Госдумы на восемь суток — ему вменили организацию митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Как рассказывала тогда «Тайга.Инфо», в спецприемнике Янковский жаловался на холод и сквозняк. По его словам, у него была высокая температура — 38,7 градусов: «Все признаки ковида. Слабость. Но коротко проинформировать должен ради тех, кто еще сидит», — заявил тогда он. Позднее экс-депутат выразил мнение, что мог заболеть коронавирусом в спецприемнике.

Янковский — экс-депутат Госдумы II созыва (1995–1999 гг.), он был заместителем председателя комитета Госдумы по туризму и спорту, возглавляя подкомитет по туризму. Сейчас бывшему парламентарию 62 года.

После акций в поддержку Навального, которые прошли 23, 31 января и 2 февраля, на многих сторонников политика завели так называемое «санитарное дело» — уголовное дело по ст. 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Подозреваемыми по нему проходят брат политика Алексея Навального Олег Навальный, пресс-секретарь Кира Ярмыш, соратница политика Любовь Соболь, координатор московского штаба Олег Степанов, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также московские муниципальные депутаты Люся Штейн и Константин Янкаускас и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Власти обвинили сторонников политика и мундепов в «подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путем уговора и призыва». Фигуранты дела считают обвинения незаконными и вину не признают.