Власти ЮАР отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за сообщений о его низкой эффективности против нового штамма COVID

Власти Южно-Африканской Республики отложили начало вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca после сообщения ученых о низкой эффективности вакцины против южноафриканского штамма коронавируса. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил министр здравоохранения республики Звелини Мкизе.

Вместо препарата AstraZeneca власти страны планируют использовать вакцины от Johnson & Johnson и Pfizer: «Что это означает для нашей программы вакцинации, которую мы планировали начать в феврале? Ответ — она будет. Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем, что будут вакцины Johnson & Johnson, будут вакцины Pfizer», — заявил Мкизе, добавив, что вопрос о препарате AstraZeneca власти решат после консультации с учеными.

Ранее ученые из Витватерсрендского университета (ЮАР) и Оксфорда провели исследование на двух тысячах человек и пришли к выводу, что вакцина AstraZeneca может быть менее эффективна против южноафриканского COVID-19.

В исследовании не оценивалось, помогла ли вакцина предотвратить тяжелую форму инфекции, поскольку в нем участвовали относительно молодые люди, не относящиеся к группе высокого риска, подчеркивает Reuters. В AstraZeneca, в свою очередь, заявили, что исследование носило выборочный характер и имело небольшой масштаб.

В декабре прошлого года независимое исследование, в котором приняли участие около 12 тысяч жителей Великобритании и Бразилии, подтвердило эффективность и безопасность вакцины AstraZeneca. Эффективность вакцины оценили в 70,4%.

ЮАР — одна из стран, где в конце декабря прошлого года начал распространяться особый, более заразный, штамм коронавируса. Первой страной, где выявили подобную мутацию, стала Великобритания — после сообщений о распространении более заразного штамма COVID-19 несколько десятков стран по всему миру приостановили авиасообщение с Британией.