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Кто курирует митинги? Кириллу Мартынову отвечает антрополог Александра Архипова

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№ 13 от 8 февраля 2021

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Что произошло за ночь 8 февраля. Коротко 

Общество767

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  • В российском министерстве иностранных дел заявили о контрасте в заявлениях главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля до и после возвращения из Москвы. «Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — прокомментировали в МИД слова политика, накануне заявившего о незаинтересованности Москвы в улучшении отношений с Евросоюзом.
  • В школы Сахалина, Приморья и Красноярского края поступили сообщения о минированиях. Власти приостановили занятия в учебных учреждениях. В итоге информация о минировании не подтвердилась.
  • Власти ЮАР приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Решение глава минздрава Звели Мкхизе объяснил результатами исследований ученых из Йоханнесбурга. Они выяснили, что препарат эффективно работает против изначального штамма коронавируса, но не против нового штамма COVID-19, широко распространенного в ЮАР. 
  • Команда «Тампа-Бэй Бакканирс» второй раз в своей истории стала победителем американского Супербоула. Клуб обыграл «Канзас-Сити Чифс» со счетом 31:9. Финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ) состоялся во Флориде.

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Теги:
sn, пандемия, юар, футбол
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