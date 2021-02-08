Иркутская ФСИН назвала «фейковым» видео с нырянием заключенных в выгребную яму

В пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области заявили, что видео на котором мужчина, предположительно — заключенный ИК-15, под присмотром человека в форме ныряет в выгребную яму, носит «явный фейковый характер». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Появилось видео на котором якобы осужденный, отбывающий наказание в ИК-15, ныряет в выгребную яму. Данное видео носит явный фейковый характер. Детали, изображенные на видео, не имеют отношения к ИК-15. Выгребные ямы подобного типа в учреждении отсутствуют. Кроме того, на „осужденном“ отсутствует обязательная для колоний одежда установленного образца», — уверили во ФСИН.

Видео, на котором мужчина полностью окунается в выгребную яму, ранее опубликовал в своем телеграм-канале правозащитный проект «Гулагу.нет». Там утверждали, что события происходили в мужской исправительной колонии строгого режима №15 Ангарска. На кадрах был виден человек в форме, который находился рядом с ныряющим в выгребную яму мужчиной.

В апреле 2020 года в ИК-15 в Иркутской области произошел бунт. Как тогда сообщали заключенные, это был вынужденный протест против насилия со стороны сотрудников ФСИН. Протест, который был подавлен при помощи трехсот бойцов спецназа, начался после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В пресс-службе ГУФСИН тогда заявили, в ИК-15 «осужденные совершили нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения <…> сотрудник госпитализирован».

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них, по данным правозащитника Павла Глущенко, умер в больнице, однако ФСИН это отрицала.