Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

центральный вайб

Кто курирует митинги? Кириллу Мартынову отвечает антрополог Александра Архипова

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 13 от 8 февраля 2021

Читать номер

Иркутская ФСИН назвала «фейковым» видео с нырянием заключенных в выгребную яму

Общество8

8
 

В пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области заявили, что видео на котором мужчина, предположительно — заключенный ИК-15, под присмотром человека в форме ныряет в выгребную яму, носит «явный фейковый характер». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Появилось видео на котором якобы осужденный, отбывающий наказание в ИК-15, ныряет в выгребную яму. Данное видео носит явный фейковый характер. Детали, изображенные на видео, не имеют отношения к ИК-15. Выгребные ямы подобного типа в учреждении отсутствуют. Кроме того, на „осужденном“ отсутствует обязательная для колоний одежда установленного образца», — уверили во ФСИН.

Видео, на котором мужчина полностью окунается в выгребную яму, ранее опубликовал в своем телеграм-канале правозащитный проект «Гулагу.нет». Там утверждали, что события происходили в мужской исправительной колонии строгого режима №15 Ангарска. На кадрах был виден человек в форме, который находился рядом с ныряющим в выгребную яму мужчиной.

В апреле 2020 года в ИК-15 в Иркутской области произошел бунт. Как тогда сообщали заключенные, это был вынужденный протест против насилия со стороны сотрудников ФСИН. Протест, который был подавлен при помощи трехсот бойцов спецназа, начался после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В пресс-службе ГУФСИН тогда заявили, в ИК-15 «осужденные совершили нападение на сотрудника, причинив ему телесные повреждения <…> сотрудник госпитализирован».

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них, по данным правозащитника Павла Глущенко, умер в больнице, однако ФСИН это отрицала.

Теги:
ng, иркутская область, фсин, ик-15, колония
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera