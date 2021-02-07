Что произошло за день 7 февраля. Коротко

Фотограф Дмитрий Марков продал на благотворительном аукционе за два миллиона рублей свою фотографию с силовиком, сидящим под портретом президента Путина. Авторский отпечаток фотографии из ОВД «Косино-Ухтомский» приобрела женщина по имени Екатерина. Деньги фотограф разделит поровну между правозащитными организациями «ОВД-Инфо» и «Апология протеста».

Прокуратура обжаловала решение суда об УДО фигуранта «московского дела» Егора Лесных. 29 января Волжский областной суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении активиста. Ожидалось, что Лесных выйдет на свободу через 10 дней.

Экс-мэр Екатеринбурга и экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил, что не считает возможным выдвигаться на государственные должности от партии «Яблоко» после того, как Явлинский опубликовал колонку с критикой Навального. При этом политик отметил, что ситуация с партией никак не повлияет на его сотрудничество с отдельными представителями «Яблока». Ранее в воскресенье Явлинский опубликовал критический пост, в котором заявил, что массовая поддержка Алексея Навального приведет Россию к фашизму.

Около 150 человек пропали без вести в результате схода ледника на севере Индии. Это могут быть рабочие ГЭС. Объявлен режим ЧС, армия направила вертолеты и бригады для проведения операций по спасению пострадавших. Власти эвакуируют людей, которые оказались в опасной зоне.