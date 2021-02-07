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№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 7 февраля. Коротко
- Росгвардейцы в Махачкале застрелили экс-главу села Новокули Абкара Капланова прямо в отделе полиции. Управление СК уже задержало двоих подозреваемых. Вечером 6 февраля они, по версии СК, «произвели многочисленные выстрелы из огнестрельного оружия в 34-летнего местного жителя» во время конфликта «из-за ранее возникших неприязненных отношений».
- Власти Чечни обвиняют похищенных ЛГБТ-юношей в пособничестве боевикам. Салеха Магамадова и Исмаила Исаева предположительно еще 4 февраля вывезли в республику из Нижнего Новгорода. Адвокатов не пускали в ОВД, где могли содержаться молодые люди. После подачи заявления о похищении силовики передали защитникам не имеющую юридической силы записку, где сказано, что похищенные находились в розыске по подозрению в участии в вооруженном формировании (ч.2 ст. 208 УК РФ), а задержаны как пособники. При этом в базе данных «Розыск» сведения о юношах отсутствуют. По версии силовиков, молодые люди передавали продукты убитому осенью 2020 года боевику Рустаму Борчашвили. Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил ЧГТРК «Грозный», что юноши уже якобы признали вину в пособничестве НВФ и сейчас будет решаться вопрос об их задержании на 48 часов, «поэтому дальнейшие попытки "раскачивания" этой темы бессмысленны и тщетны». В «Российской ЛГБТ-сети» заявили «Новой газете», что «Магамадов и Исаев Фактически задержаны 06.02.2021, и двое суток истекут завтра, поэтому утверждение о том, что вопрос о задержании на 48 часов будет решаться только сейчас противоречит требованиям УПК РФ». Правозащитники считают, что признательные показания могут быть получены под пытками.
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Фотограф Дмитрий Марков продал на благотворительном аукционе за два миллиона рублей свою фотографию с силовиком, сидящим под портретом президента Путина. Авторский отпечаток фотографии из ОВД «Косино-Ухтомский» приобрела женщина по имени Екатерина. Деньги фотограф разделит поровну между правозащитными организациями «ОВД-Инфо» и «Апология протеста».
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Прокуратура обжаловала решение суда об УДО фигуранта «московского дела» Егора Лесных. 29 января Волжский областной суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении активиста. Ожидалось, что Лесных выйдет на свободу через 10 дней.
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Экс-мэр Екатеринбурга и экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил, что не считает возможным выдвигаться на государственные должности от партии «Яблоко» после того, как Явлинский опубликовал колонку с критикой Навального. При этом политик отметил, что ситуация с партией никак не повлияет на его сотрудничество с отдельными представителями «Яблока». Ранее в воскресенье Явлинский опубликовал критический пост, в котором заявил, что массовая поддержка Алексея Навального приведет Россию к фашизму.
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Около 150 человек пропали без вести в результате схода ледника на севере Индии. Это могут быть рабочие ГЭС. Объявлен режим ЧС, армия направила вертолеты и бригады для проведения операций по спасению пострадавших. Власти эвакуируют людей, которые оказались в опасной зоне.
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Венгрия окончательно одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». На данный момент Венгрия — единственная страна ЕС, одобрившая российскую вакцину. О возможности внедрения или производства препарата из России также говорят власти Германии, Австрии и не входящей в ЕС, но сотрудничающей с ним Норвегии. Reuters сообщает, что вакцинация «Спутником» начнется в стране уже на следующей неделе.
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