Госсекретарь США при Рейгане Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц скончался на 101-м году жизни, сообщает Гуверовский институт.

В сообщении института, заслуженным членом которого был Шульц, говорится, что он умер 6 февраля.

Джордж Шульц. Фото: creative commons

«Запомнившись как один из самых влиятельных госсекретарей в нашей истории, Шульц стал ключевым игроком вместе с президентом Рональдом Рейганом. Они сменили курс истории, используя дипломатические инструменты, чтобы положить конец холодной войне», — говорится в некорологе Гуверовского института.

Шульцу исполнилось 100 лет в декабре. Первый президент СССР Михаил Горбачев поздравил его такими словами: «Годы нашей с тобой совместной работы стали поворотным пунктом в деле прекращения холодной войны и гонки ядерных вооружений, в возникновении доверия в отношениях между нашими странами. <...> Думаю, мы можем этим гордиться».

Шульц присутствовал на переговорах Рейгана и Горбачева в 1986 в Рейкьявике, где были заложены основы будущего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Помимо работы на посту госсекретаря при Рейгане Шульц успел побывать на посту глав Минтруда и Минфина при Ричарде Никсоне. Он участвовал в разрешении Арабо-израильского конфликта, как дипломат выступал за вторжение США в Никарагуа, а после отставки стал одним из немногих республиканцев, выступавшим за легализацию марихуаны.