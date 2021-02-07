Washington Post: иски Трампа и беспорядки в Капитолии обошлись бюджету США в полмиллиарда долларов

США потратили более полумиллиарда долларов, чтобы исправить последствия высказываний бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах. Деньги ушли на рассмотрение соответствующих судебных исков, а также борьбу с беспорядками на территории Капитолия 6 января, сообщает издание The Washington Post.

Об этой сумме свидетельствуют данные расходов местных и федеральных властей. Они включают в себя многочисленные иски о нелегитимности выборов в отдельных штатах и восстановление безопасности в Вашингтоне из-за беспорядков в день утверждения итогов выборов Конгрессом США. Всего Вашингтон потратил $519 млн из госбюджета.

Издание отмечает, что только развертывание подразделений Нацгвардии в Вашингтоне для обеспечения порядка с января по март 2021 года обошлось казне в $480 млн. Еще не менее $28 млн потрачено на меры безопасности в день инаугурации Джо Байдена, остальные средства потребовались для судебных процессов и охраны сотрудников избирательных комиссий.

Выборы президента США состоялись 21 января. С момента появления первых предварительных данных об итогах голосования, экс-президент Трамп неоднократно заявлял о нелегитимности выборов и фальсификациях, подавал многочисленные иски, чтобы признать незаконными результаты выборов в отдельных штатах.

6 ноября Конгресс США провел заседание по окончательному утверждению итогов президентских выборов. В этот же день десятки тысяч сторонников Трампа устроили митинг у Капитолийского холма, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, когда в здании заседали конгрессмены. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали кабинеты. Власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР. В результате беспорядков погибли пять человек. Позже власти США завели не менее 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.