В Бурятии блогер объявил голодовку под арестом. Его госпитализировали, а затем вернули в ИВС на «амбулаторное лечение» без зачета срока

Блогера Дмитрия Баирова, освещавшего протесты в Улан-Удэ, госпитализировали после объявленной под арестом голодовки. Теперь силовики намерены вернуть Дмитрия в изолятор и не засчитывать время, которое он провел в больнице, в срок отбывания ареста. Об этом жена Дмитрия Баирова рассказала изданию «Медиазона».

Ютуб-блогер Баиров снимает ролики для личного канала и канала «Республика Бурятия», где критикует власть, освещает протесты и проблемы региона. Всего на оба ресурса подписано больше 37 тысяч человек.

Как заявляет его жена Екатерина Бартаева, утром 28 января мужчину задержали люди в масках и гражданской одежду. Женщина наблюдала за этим из окна.

«Во двор вышел, пошел до машины, там десять шагов сделать до машины. Он успел пройти буквально пять. И сразу выбежали, напали. Вывихнули до этого дважды уже сломанную руку. Уронили его на землю. Запихнули в машину», — рассказывает Екатерина.

Баирова привезли в Советский отдел полиции Улан-Удэ и в тот же день отправили в Советский районный суд. По словам защитницы блогера Надежды Низовкиной, суд при этом прошел без самого подозреваемого и его защиты. Баиров и Низовкина сами находились все это время в здании суда.

Баирова признали виновным в повторном нарушении закона о массовых мероприятиях и приговорили к 25 суткам ареста за участие в акции 23 января. На митинге в поддержку Алексея Навального Баиров вел трансляцию акции на ютубе и работал по редакционному заданию газеты КПРФ «Коммунист Бурятии».

После неудачной апелляции 1 февраля Баиров объявил сухую головку. 3 февраля состояние блогера сильно ухудшилось. Ему стало плохо буквально на второй день голодовки. Блогера привезли в больницу скорой помощи, где диагностировали заболевания органов пищеварения. В больнице сообщили, что блогер отказался от лечения и капельницы, что стало причиной возврата в изолятор временного содержания.

Врачи назначили ему «амбулаторное лечение», которое он будет проходить под арестом.

4 февраля Баирову стало еще хуже, у него начались сильные боли в животе. В ролике, снятом в больнице Дмитрий Баиров называет свое состояние «критическим».

5 февраля Советский районный суд постановил отсрочить административный арест Баирова в связи с его госпитализацией в железнодорожную больницу. Заседание вновь прошло без участия Баирова и его защиты, рассказывает Надежда Низовкина. «Отсрочка означает, что после выписки из больницы его вновь переведут в ИВС без учета дней, потраченных на его лечение», — пояснила она.

Всего, по данным ОВД-инфо, на протестных акциях 23 и 31 января в Улан-Удэ задержали около 18 человек.