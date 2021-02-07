Венгрия окончательно одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Центр общественного здравоохранения Венгрии провел заключительный этап исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и таким образом разрешил использовать препарат в стране. Об этом сообщил глава Минтруда Венгрии Миклош Каслер.

Согласно заключению центра, вакцина отвечает требованиям производителя и может быть использована в профилактике заболеваний у людей. Это уже четвертая вакцина, зарегистрированная в Венгрии. Помимо «Спутника V» в Венгрии используют препараты Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

На данный момент Венгрия — единственная страна ЕС, одобрившая российскую вакцину. О возможности внедрения или производства препарата из России также говорят власти Германии, Австрии и не входящей в ЕС, но сотрудничающей с ним Норвегии.

Reuters со ссылкой на премьера Венгрии Виктора Орбана сообщает, что вакцинация «Спутником» начнется в стране уже на следующей неделе.

В начале 2021 года Будапешт и Москва независимо от Брюсселя договорились о поставках 2 млн доз «Спутника V», что вызвало возмущение центральных органов ЕС. На данный момент Венгрия получила уже 40 тысяч доз российского препарата, что хватит для вакцинации 20 тысяч людей при расчете в две дозы на человека.

Накануне независимая экспертиза подтвердила эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале The Lancet. В публикации отмечается, что эффективность вакцины составила 91,8% у участников старше 60 лет.

На данный момент российскую вакцину одобрили также Иран, Пакистан, Беларусь, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ и другие страны.

Препарат «Спутник V» создан центром им. Гамалеи и Минобороны. Он стал первой российской вакциной от COVID-19. Исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию препарата, однако уже 8 сентября вакцину запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

В РФПИ говорили, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.