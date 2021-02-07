«Окно возможностей сузилось»: Евгений Ройзман заявил, что пост Явлинского о Навальном не позволяет ему больше выдвигаться от партии «Яблоко»

Экс-мэр Екатеринбурга и экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил, что не считает возможным выдвигаться на государственные должности от партии «Яблоко» после того, как один из лидеров объединения Григорий Явлинский опубликовал колонку с критикой Алексея Навального.

«Это выступление [Явлинского] лишило меня возможности выдвигаться в Госдуму от «Яблока». Окно возможностей резко сузилось. Это было не вынужденное выступление, — заявил Ройзман «Новой газете». — Мне придется идти через подписи или рассматривать какие-то другие варианты».

При этом политик отметил, что ситуация с партией никак не повлияет на его сотрудничество с отдельными представителями «Яблока». «С конкретными людьми всегда можно иметь дело, тем более что это было заявление не партии, а отдельного человека», — сказал Ройзман.

Ранее в воскресенье Явлинский опубликовал критический пост «Без путинизма и популизма», в котором заявил, что массовая поддержка Алексея Навального приведет Россию к фашизму. По мнению Явлинского, уличные акции ведут не к диалогу с властями, а лишь к росту числа задержаний и разочарованию.

«Политическое направление Навального — это популизм и национализм», — пишет Явлинский и приводит цитату Валерии Новодворской от 2011 года о том, что поддержка Навального означает недемократическое будущее России и «погибель». Он также заявил, что сторонники Навального выступают за использование несовершеннолетних в протестах.

В 2017 году Ройзман объявил, что будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области от «Яблока», но снял кандидатуру. В 2018 году партия «Яблоко» заявляла о готовности поддержать Ройзмана на выборах градоначальника Екатеринбурга.