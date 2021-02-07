«Там работают гордые»: полиция заставила жительницу Пскова извиниться на камеру за ролики в TikTok

Жительницу Пскова Екатерину Беляеву силовики трижды вызывали в полицию из-за ее роликов в TikTok после акции 23 января, об этом изданию «7х7» рассказала сама Екатерина.

В одном видео девушка нецензурно высказывается о полицейских, в другом — оставляет возле здания ФСБ пакет с надписью «Постирать до завтра. Федеральная стирка белья».

По словам Екатерины, она не участвовала в акции 23 января, а просто ездила по городу с мужем на машине. Решив, что на митинг никто не пришел, Беляева выложила в TikTok видео, где назвала полицейских нецензурными словами, а самих псковичей упрекнула в том, что они побоялись выйти на улицу. Вечером того же дня она выложила еще один ролик, на котором оставила напротив здания регионального УФСБ пакет с просьбой постирать белье.

Узнав, что на митинг пришло больше тысячи человек, Екатерина удалила все ролики, после чего уже удаленный материал появился в паблике во «Вконтакте». Через два дня с момента удаления ролика из TikTok полицейские принесли по месту ее регистрации повестку с требованием явиться 28 января в отдел полиции. Там ей вынудили пояснить, зачем она снимала видео и почему оскорбляла силовиков.

После того, как видео снова появилось в сети, Екатерину повторно вызвали в полицию. Там, по ее словам, несколько полицейских сначала интересовались, зачем она оскорбила сотрудников полиции и ФСБ, а затем заставили на камеру извиниться перед силовиками.

«Когда мне предложили извиниться перед сотрудниками ФСБ, я сначала отказалась, так как считаю, что не оскорбляла их своим роликом, но полицейский ответил, что “там” работают “гордые” и мои извинения “помогут” в суде», — рассказала Беляева.

Девушка утверждает, что полицейские грозили ей уголовным делом по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Но, по ее мнению, они перепутали ее со статьей 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

По словам Екатерины, 4 февраля ее снова пытались вызвать в полицию без повестки, но она сообщила, что не сможет прийти, так как плохо себя чувствует.