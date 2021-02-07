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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
«ЛГБТ-сеть»: чеченские силовики могут обвинить похищенных из Нижнего Новгорода юношей в пособничестве боевикам
«Новая газета»редакция
Власти Чечни могут обвинить вывезенных в республику из Нижнего Новгорода Салеха Магамадова и Исмаила Исаева в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ), сообщил «Новой газете» пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.
Адвокат Магамадова и Исаева Марк Алексеев приехал искать доверителей в ОВД по Серноводскому району Чечни, где полицейские передали ему записку. В бумаге сказано, что похищенные находились в розыске по подозрению в участии в НВФ (ч.2 ст. 208 УК РФ), а задержаны как пособники. При этом в базе данных «Розыск» сведения о юношах отсутствуют.
По версии силовиков, молодые люди передавали продукты убитому осенью 2020 года боевику Рустаму Борчашвили.
Переданная адвокату бумага, отмечают правозащитники, не имеет никакой законной силы.
В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву покинуть Чечню и переехать в Нижний Новгород. Как следует из объяснений Магамадова и Исаева сотрудникам «Российской ЛГБТ-сети», оба были задержаны в апреле 2020 и содержались в полку патрульно-постовой службы полиции №2 имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
4 февраля полицейские (как выяснилось теперь — из того же полка) задержали Магамадова и Исаева в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню. 6 февраля стало известно, что их привезли в РОВД по Гудермесскому району Чечни. Эту информацию силовики сообщили, когда мать несовершеннолетнего Исаева приехала с адвокатом писать заявление о его пропаже.
Адвокатов Александра Немова и Марка Алексеева не пускают в ОВД. По словам защитников, Магамадову и Исаеву устроили допрос, после чего снова задержали и увезли в Серноводск в качестве свидетелей по другому делу. Причины нового задержания адвокатам не сообщили.
«Российская ЛГБТ-сеть» сообщила, что родственников задержанных заставили отказаться от услуг адвоката.
Правозащитники предполагают, что молодые люди отказались от услуг адвоката под давлением и пытками.
Задержание юношей также может быть связано с модерированием оппозиционного властям Чечни телеграм-канала Osal Nakh 95. Впоследствии в сети появилось видео с их извинениями похищенных.
«Российская ЛГБТ-сеть» подала заявления о похищении и незаконных действиях сотрудников полиции в Следственный комитет и прокуратуру (есть в распоряжении «Новой»). Записку с обвинениями адвокатам передали только после подачи бумаг в другие органы власти.
Недопуск адвокатов полиция мотивирует это тем, что в ОВД выходной день и начальства нет. Замначальника ОВД по селу Серноводское также отказался пояснить адвокатам причины задержания и предоставить материалы дела. Сотрудники полиции сказали адвокату, что «пытаются спасти парней, пусть даже через СК». По мнению полицейских, адвокаты «делают только хуже».
При этом в СК адвоката заверили, что к ним не доставляли задержанных Магамадова и Исаева.
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