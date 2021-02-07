«ЛГБТ-сеть»: чеченские силовики могут обвинить похищенных из Нижнего Новгорода юношей в пособничестве боевикам

Власти Чечни могут обвинить вывезенных в республику из Нижнего Новгорода Салеха Магамадова и Исмаила Исаева в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ), сообщил «Новой газете» пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

Адвокат Магамадова и Исаева Марк Алексеев приехал искать доверителей в ОВД по Серноводскому району Чечни, где полицейские передали ему записку. В бумаге сказано, что похищенные находились в розыске по подозрению в участии в НВФ (ч.2 ст. 208 УК РФ), а задержаны как пособники. При этом в базе данных «Розыск» сведения о юношах отсутствуют.

По версии силовиков, молодые люди передавали продукты убитому осенью 2020 года боевику Рустаму Борчашвили.

Переданная адвокату бумага, отмечают правозащитники, не имеет никакой законной силы.

Записка, которую чеченские силовики передали адвокатам. Предоставлена «Российской ЛГБТ-сетью»

В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву покинуть Чечню и переехать в Нижний Новгород. Как следует из объяснений Магамадова и Исаева сотрудникам «Российской ЛГБТ-сети», оба были задержаны в апреле 2020 и содержались в полку патрульно-постовой службы полиции №2 имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

4 февраля полицейские (как выяснилось теперь — из того же полка) задержали Магамадова и Исаева в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню. 6 февраля стало известно, что их привезли в РОВД по Гудермесскому району Чечни. Эту информацию силовики сообщили, когда мать несовершеннолетнего Исаева приехала с адвокатом писать заявление о его пропаже.

Адвокатов Александра Немова и Марка Алексеева не пускают в ОВД. По словам защитников, Магамадову и Исаеву устроили допрос, после чего снова задержали и увезли в Серноводск в качестве свидетелей по другому делу. Причины нового задержания адвокатам не сообщили.

«Российская ЛГБТ-сеть» сообщила, что родственников задержанных заставили отказаться от услуг адвоката.

Правозащитники предполагают, что молодые люди отказались от услуг адвоката под давлением и пытками.

Задержание юношей также может быть связано с модерированием оппозиционного властям Чечни телеграм-канала Osal Nakh 95. Впоследствии в сети появилось видео с их извинениями похищенных.

«Российская ЛГБТ-сеть» подала заявления о похищении и незаконных действиях сотрудников полиции в Следственный комитет и прокуратуру (есть в распоряжении «Новой»). Записку с обвинениями адвокатам передали только после подачи бумаг в другие органы власти.

Недопуск адвокатов полиция мотивирует это тем, что в ОВД выходной день и начальства нет. Замначальника ОВД по селу Серноводское также отказался пояснить адвокатам причины задержания и предоставить материалы дела. Сотрудники полиции сказали адвокату, что «пытаются спасти парней, пусть даже через СК». По мнению полицейских, адвокаты «делают только хуже».

При этом в СК адвоката заверили, что к ним не доставляли задержанных Магамадова и Исаева.