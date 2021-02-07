В Москве пенсионерку 1,5 месяца держали в психбольнице, чтобы отобрать ее квартиру на Арбате

В Москве пенсионерку Любовь Арбузову насильно поместили в психиатрическую больницу. Родственники женщины таким образом пытались отобрать ее дорогостоящую квартиру в Кривоарбатском переулке, рассказал депутат Московской городской Думы Сергей Митрохин.

В конце января подруга Арбузовой связалась с Митрохиным и сообщила, что уже полтора месяца как пенсионерка находится в психиатрической больнице № 14 под Дубной, и что связи с ней нет.

По словам подруги, дальние родственники Арбузовой, которых она прописала в своей четырехкомнатной квартире, насильно увезли женщину в психбольницу. При этом женщина сказала, что у Арбузовой не было никаких проблем с психикой — она находилась в полном уме и здравой памяти. Митрохин опубликовал пост на фейсбуке, чтобы привлечь внимание к этой ситуации и попросил уполномоченную по правам человека в Московской области Екатерину Семенову помочь связаться с Арбузовой.

По телефону пенсионерка рассказала депутату, что ее доставили в больницу «обманным путем», и что на следующий день родственники собираются забрать ее.

Митрохин вместе с подругой Арбузовой приехали в отделение, где находилась пенсионерка (до него от больницы №14 еще полтора часа езды). Там они поговорили с заведующим отделением и лечащим врачом. Сама Арбузова в присутствии врачей сказала, что «добровольного согласия на пребывание в психушке она не подписывала». Заведующий отделением показал Митрохину письменное согласие, якобы подписанное Арбузовой. Женщина сказала, что видит эту бумагу впервые, а Митрохин отметил, что подпись с расшифровкой отличаются внешне от самого письма.

После этого Арбузова в сопровождении депутата и подруги отправилась домой. У подъезда было много полицейских, которых заранее вызывали родственники пенсионерки. Один из сотрудников полиции, как рассказывает Митрохин, запретил пройти депутату в квартиру, ссылаясь на то, что внутрь попасть могут только собственник, родственники и представители соцзащиты. При этом он пропустил водителя родственницы Арбузовой.

Позже к дому подъехали представители соцзащиты городского уровня, которых позвал депутат, позвонив министру соцзащиты Москвы Евгению Стружаку. Они выяснили, что у Арбузовой нет направления в психиатрическую больницу, а значит, родственники поместили ее туда по своей инициативе на платной основе.

В 2014 году Арбузова оформила договор ренты с пожизненным содержанием на свою внучатую племянницу. Теперь, как сообщил Митрохин, он намерен помочь пенсионерке расторгнуть договор.