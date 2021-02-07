В Мьянме прошли самые массовые с 2007 года акции протеста. Граждане требуют освобождения свергнутого лидера Аун Сан Су Чжи

Десятки тысяч протестующих вышли на демонстрации в Мьянме против режима военного правительства. Как сообщает «Би-би-си», протестующие требуют освободить нобелевского лауреата и лидера страны Аун Сан Су Чжи, свергнутую в результате военного переворота.

Акции прошли в нескольких регионах страны. Данные о задержаниях не публиковались.

«Мы не хотим военное правительство. Мы не хотим жить в страхе. <...> Мы хотим, чтобы освободили Аун Сан Су Чжи, которая была незаконно задержана», — рассказал один из протестующих корреспонденту BBC.

Под предлогом обеспечения государственной безопасности военное правительство ограничило передачу данных в интернете, но сегодня доступ уже восстановлен.

Новая власть все еще не прокомментировала ситуацию с нарастающим недовольством граждан.

1 февраля в Мьянме произошел произошел государственный переворот, в ходе которого военные взяли под контроль власть в стране. Мьянма много лет управлялась военными, первые демократические реформы начались только в 2011 году. В 2015 году в стране прошли первые демократические выборы, на которых Аун Сан Су Чжи одержала победу, но не смогла занять президентский пост потому, что у ее детей есть второе гражданство.

Она заняла должность «государственного советника» и де-факто стала главой государства. С 1989-го по 2010-й годы она провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет за критику государственного строя. В 1991 году Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира как «выдающийся пример силы бессильного».