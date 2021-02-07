Прокуратура обжаловала решение об УДО фигуранта «московского дела» Егора Лесных

Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении Егора Лесных, которого в декабре 2019 года приговорили к трем годам колонии общего режима по «московскому делу». Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт»* со ссылкой на адвоката Эльдара Гароза.

29 января Волжский областной суд удовлетворил ходатайство защиты Егора Лесных об условно-досрочном освобождении. Гароз говорил, что он выйдет на свободу через десять дней, если никто не обжалует это решение.

«Общественный вердикт» отмечает, что в субботу Лесных перевели из колонии общего режима в колонию поселение. Защита добилась смягчения наказания еще в ноябре.

В 2019 году суд приговорил Лесных к трем годам колонии общего режима, посчитав, что он вместе с другими фигурантами «московского дела» Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым применили насилие в отношении росгвардейца Максима Косова.

Летом 2019 года Лесных, Мыльников и Мартинцов вступились за участников протестов — Бориса Канторовича и его девушку, которых силовики избивали ногами. На улицы жители города вышли после недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Многочисленные акции сопровождались столкновениями с полицией.

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