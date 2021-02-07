Чеченская полиция не пускает в ОВД адвоката похищенных из Нижнего Новгорода ЛГБТ-мужчин. Их местоположение снова неизвестно

Адвокату «Российской ЛГБТ-сети» не сообщают информацию о местонахождении задержанных в Нижнем Новгороде Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которых насильно увезли в Чечню. Организация намерена подать заявление о похищении и незаконных действиях сотрудников полиции в Следственный комитет и прокуратуру, рассказал «Новой газете» пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

По словам Бесцвета, в ОВД по Серноводскому району Чечни не пустили адвоката организации Марка Алексеева, мотивировав это тем, что у полиции выходной день и начальства нет.

После этого Алексеев позвонил заместителю начальника ОВД по селу Серноводское Мусаеву, который сказал, что задержанные находятся в СК по Чеченской Республике, но отказался пояснить, по какой причине они там, и предоставить материалы дела.

Сотрудники полиции в ОВД также направили Алексеева в СК, сказав: «Мы пытаемся спасти парней, пусть даже через СК, а вы делаете только хуже». Бесцвет отметил, что полицейские отказались принимать заявление о похищении.

При этом в СК адвоката заверили, что к ним не доставляли задержанных Магамадова и Исаева.

Силовики задержали мужчин в Нижнем Новгороде 4 февраля и, не объяснив причину задержания, увезли в Чечню. 6 февраля стало известно, что их привезли в РОВД по Гудермесскому району (Чеченская Республика) после того, как мать 17-летнего Исаева приехала с адвокатом писать заявление о розыске несовершеннолетнего. В отдел полиции адвоката «Российской ЛГБТ-сети» Александра Немова пустить отказались, но сообщили, что Исаева и Магамадова везут на допрос по делу. По какому, полицейские не уточнили.

По словам адвоката, Магамадову и Исаеву устроили условный допрос, на котором задержанных спросили о том, знают ли они определенных людей. После этого мужчин снова задержали и повезли свидетелями по другому делу в полицейский участок Серноводска. Причины нового задержания адвокату не сообщили.

Позже «Российская ЛГБТ-сеть» сообщила, что родственников задержанных мужчин, которых насильно увезли в Чечню, заставили отказаться от услуг адвоката.

В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву покинуть Чечню и переехать в Нижний Новгород. Как следует из объяснений Магамадова и Исаева сотрудникам «Российской ЛГБТ-сети», оба были задержаны в апреле 2020 и содержались в полку патрульно-постовой службы полиции №2 имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Задержание мужчин было связано с модерированием оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. Впоследствии в сети появилось видео с их извинениями. Правозащитники полагают, что они подвергались пыткам.