СМИ: около 150 человек пропали после схода ледника в Индии

В штате Уттаракханд на севере Индии от 100 до 150 человек пропали в результате схода гималайского ледника. Об этом сообщает Reuters и местные СМИ.

По предварительным данным, пропали рабочие гидроэлектростанции, на которую обрушилось наводнение. Спасатели обнаружили три тела на предприятии Национальной теплоэнергетической корпорации, передает Times of India со ссылкой на официального представителя полиции. Власти считают, что около 100-150 человек могут стать жертвами внезапного наводнения.

На всей территории от округа Чамоли до города Хардвар объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правительство Индии собрало экстренное совещание, чтобы обсудить проведение поисково-спасательных операций.

Житель одной из деревень, которая находится в районе стихийного бедствия, передал Reuters, что пострадать могли также люди, которые искали дрова или пасли скот возле реки.

Индийская армия направила вертолеты и бригады для проведения операций по спасению пострадавших. Власти эвакуируют людей, которые оказались в опасной зоне.

Наводнение произошло в реках Дхаулиганга и Алакланда. Власти сообщили, что уровень воды в последней все еще выше нормы, однако ее течение нормализуется.

В 2018 году в Индии произошло мощное наводнение из-за частных ливней. В штате Керала резко повысился уровень воды в реках, и несколько городов оказались почти полностью затоплены. В результате стихийного бедствия погибли 357 человек, более 220 тысяч человек остались без дома. Власти называли наводнение худшим за последние 100 лет.