Дмитрий Марков продал за 2 млн рублей фото с ОМОНовцем под портретом Путина. Деньги перечислят на правозащиту

Фотограф Дмитрий Марков продал на благотворительном аукционе за два миллиона рублей свою фотографию с силовиком, сидящим под портретом президента Владимира Путина. Об этом Марков сообщил в социальных сетях.

Единственный подписанный авторский отпечаток фотографии из ОВД «Косино-Ухтомский» приобрела женщина по имени Екатерина. Деньги фотограф разделит поровну между правозащитными организациями «ОВД-Инфо» и «Апология протеста». Аукцион длился сутки, торги стартовали с цены 10 тысяч рублей.

Дмитрий Марков / Instagram

Марков сделал фотографию в отделе полиции, куда его привезли после задержания во время суда над политиком Алексеем Навальным.

2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде изменил условный срок Алексея Навального на реальный по делу «Ив Роше». По решению суда, политик должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев. После вынесения приговора в центре Москвы и Петербурга собрались протестующие, были многочисленные задержания.