В России выявили 16 048 случаев заражения COVID-19 за сутки. Это минимум с конца октября

В России за последние сутки зафиксировали 16 048 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это минимум с 28 октября, когда в стране зафиксировали 16 202 случая за сутки.

Накануне, 6 февраля, за день во всей стране выявили 16 627 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 967 281. В Москве за последние сутки выявили 2028 новых случая заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге —1175, в Подмосковье — 923, в Нижегородской области — 469, в Воронежской области — 370.

За последние сутки непосредственно от коронавируса в России скончались 432 человека, выздороветь удалось 19 884 пациентам.

Число случаев заражения COVID-19 в мире составило более 105,7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 26,9 млн), а также в Индии (более 10,8 млн) и Бразилии (более 9,4 млн). Следом идет Великобритания (более 3,9 млн), Россия — на пятом месте.