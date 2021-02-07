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№ 12 от 5 февраля 2021

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В России выявили 16 048 случаев заражения COVID-19 за сутки. Это минимум с конца октября

Общество99

99
 

В России за последние сутки зафиксировали 16 048 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это минимум с 28 октября, когда в стране зафиксировали 16 202 случая за сутки.

Накануне, 6 февраля, за день во всей стране выявили 16 627 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 967 281. В Москве за последние сутки выявили 2028 новых случая заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге —1175, в Подмосковье — 923, в Нижегородской области — 469, в Воронежской области — 370. 

За последние сутки непосредственно от коронавируса в России скончались 432 человека, выздороветь удалось 19 884 пациентам. 

Число случаев заражения COVID-19 в мире составило более 105,7 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 26,9 млн), а также в Индии (более 10,8 млн) и Бразилии (более 9,4 млн). Следом идет Великобритания (более 3,9 млн), Россия — на пятом месте.

Теги:
sf, заражения, COVID-19, коронавирус

В Дагестане застрелили экс-главу села Новокули. СК задержал двух сотрудников Росгвардии по подозрению в убийстве

Общество351

351
 

Следственное управление СКР по Дагестану задержало двух сотрудников Росгвардии по подозрению в убийстве 34-летнего местного жителя в отделе полиции в Махачкале. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

По версии следствия, вечером 6 февраля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы двое сотрудников Росгвардии «произвели многочисленные выстрелы из огнестрельного оружия в 34-летнего местного жителя». СК передает, что конфликт произошел «из-за ранее возникших неприязненных отношений». 

В отношении росгвардейцев возбуждено дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Имя погибшего СК не называет. Ранее РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что в отделе полиции в Махачкале убили бывшего главу дагестанского села Новокули Абкара Капланова. Позже эту информацию подтвердили РБК сотрудники следственного управления СК по Дагестану.  

Источник РИА «Новости» утверждал, что у погибшего был длительный конфликт с двумя росгвардейцами, который начался «на почве земельных споров». По данным собеседника агентства, убийство произошло в кабинете начальника Советского РОВД. 

Собеседник ТАСС рассказал, что подозреваемого в убийстве задержали на месте происшествия, скрыться он не пытался. 

Теги:
село, sf, росгвардия, убийство, махачкала
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