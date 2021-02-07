Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

центральный вайб

Кто курирует митинги? Кириллу Мартынову отвечает антрополог Александра Архипова

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 12 от 5 февраля 2021

Читать номер

В Дагестане застрелили экс-главу села Новокули. СК задержал двух сотрудников Росгвардии по подозрению в убийстве

Общество2

2
 

Следственное управление СКР по Дагестану задержало двух сотрудников Росгвардии по подозрению в убийстве 34-летнего местного жителя в отделе полиции в Махачкале. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

По версии следствия, вечером 6 февраля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы двое сотрудников Росгвардии «произвели многочисленные выстрелы из огнестрельного оружия в 34-летнего местного жителя». СК передает, что конфликт произошел «из-за ранее возникших неприязненных отношений». 

В отношении росгвардейцев возбуждено дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Имя погибшего СК не называет. Ранее РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что в отделе полиции в Махачкале убили бывшего главу дагестанского села Новокули Абкара Капланова. Позже эту информацию подтвердили РБК сотрудники следственного управления СК по Дагестану.  

Источник РИА «Новости» утверждал, что у погибшего был длительный конфликт с двумя росгвардейцами, который начался «на почве земельных споров». По данным собеседника агентства, убийство произошло в кабинете начальника Советского РОВД. 

Собеседник ТАСС рассказал, что подозреваемого в убийстве задержали на месте происшествия, скрыться он не пытался. 

Теги:
село, sf, росгвардия, убийство, махачкала
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera