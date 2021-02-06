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Кто курирует митинги? Кириллу Мартынову отвечает антрополог Александра Архипова

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№ 12 от 5 февраля 2021

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Что произошло за день 6 февраля. Коротко

Общество927

927
 

  • «Российская ЛГБТ-сеть» обратилась в СК и МВД из-за похищения двоих мужчин, которых задержали и увезли в Чечню из Нижнего Новгорода. Местонахождение Салеха Магамадова и Исмаила Исаева было неизвестно несколько дней. Сегодня выяснилось, что их допросили в РОВД по Гудермесскому району (Чеченская Республика), а затем вновь задержали и повезли в полицейский участок Серноводска. UPD: позже стало известно, что отца одного из задержанных вынудили отказаться от услуг адвоката.

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  • Полиция Петербурга провела обыски у 30 человек по делу о перекрытии дорог на митинге в поддержку Навального. Кроме того, сегодня днем в Петербурге «по требованию полиции» закрыли две станции метро, а центральные улицы были перекрыты. Несколько часов движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам было остановлено.

  • Протесты в поддержку политика Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в 2021 году в Россиипришло к выводу рейтинговое агентство Fitch. При этом в агенстве считают, что протесты пока не угрожают стабильности российского правительства в краткосрочной перспективе. 

  • Основатель Telegram Павел Дуров заявил о блокировке телеграм-каналов, в которых публиковались личные данные силовиков, судей и участников мирных протестов. По словам Дурова, в каналх были призывы к насилию, что «прямо противоречит правилам Telegram». Он пояснил, что одна из главных причин блокировки в том, что существование таких каналов не позволяло выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS.

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  • В России за последние сутки зарегистрировали 16 627 новых случаев COVID-19, 497 пациентов умерли от коронавируса. Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 951 233, 76 229 человек — скончались. 

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Теги:
дуров, навальный, коронавирус, nt
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