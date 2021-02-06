Что произошло за день 6 февраля. Коротко

«Российская ЛГБТ-сеть» обратилась в СК и МВД из-за похищения двоих мужчин, которых задержали и увезли в Чечню из Нижнего Новгорода. Местонахождение Салеха Магамадова и Исмаила Исаева было неизвестно несколько дней. Сегодня выяснилось, что их допросили в РОВД по Гудермесскому району (Чеченская Республика), а затем вновь задержали и повезли в полицейский участок Серноводска. UPD: позже стало известно, что отца одного из задержанных вынудили отказаться от услуг адвоката.