Полиция Петербурга провела обыски у 30 человек по делу о перекрытии дорог на митинге в поддержку Навального

В Петербурге полицейские провели 30 обысков у подозреваемых по делу о перекрытии дорог (ст. 267 УК), которое завели после акции протеста 23 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД региона.

В ведомстве уточнили, что обыски проводятся «с целью поиска предметов и документов, имеющих доказательное значение для расследования», уже было изъято «большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов госвласти».

Рано утром силовики пришли с обысками к членам «Открытой России»* и другим активистам. После обысков некоторых повезли на допрос. У члена «Открытой России» Светланы Уткиной на допросе спрашивали про знакомство с некоторыми активистами.

Кроме того, сегодня днем в Петербурге «по требованию полиции» закрыли две станции метро, а центральные улицы были перекрыты. Несколько часов движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам было остановлено.

Дело о блокировке дорог (ч. 1 ст. 267 УК) в Санкт-Петербурге возбудили через несколько дней после акции в поддержку политика Алексея Навального. Силовики утверждают, что 23 января «массово выйдя на проезжую часть Малой Морской улицы, группа граждан создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов».