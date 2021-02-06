Студенты МГЮА сообщили, что их обманом собрали на флешмоб в поддержку Путина

Студентов МГЮА пригласили на мероприятие — изначально сообщалось, что оно будет посвящено «борьбе с коронавирусом», однако когда студенты приехали в назначенное место, оказалось, что это флешмоб в поддержку действующей власти и президента России Владимира Путина. Об этом «Новой газете» рассказал выпускник МГЮА, пожелавший остаться анонимным.

По словам выпускника, напрямую со СМИ студенты связываться боятся, так как опасаются санкций со стороны университета. Учащимся сообщили, продолжает выпускник, что мероприятие организовала Государственная дума. «Собрали студентов, среди них много первокурсников. Когда приехали на место, оказалось, что это флешмоб в поддержку Путина и что студенты МГЮА должны представлять Москву в этой всероссийской акции», — рассказывает выпускник.

По его словам, учащихся предупредили, что видео будет показано по телевизору и опубликовано в интернете. «Им предложили оставить адреса электронной почты, чтобы получить итоговый ролик. Дальше студенты отрепетировали кричалку, которая была выведена на экран. После этого часть студентов отказались от участия, часть осталась. Как я понимаю, остались именно первокурсники, которым нужна грамота для повышенной стипендии», — рассказал выпускник.

Студентов, как отмечает DOXA, попросили скандировать текст с интерактивной доски, на которой было написано: «Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин — наш президент!»

Выпускник добавил, что администрация МГЮА, по словам студентов, также была не в курсе и что учащихся «обманули организаторы из ГД». По словам выпускника, место флешмоба — гостиница «Хитровка» в Певческом переулке. Как отмечает «Медиазона», на сайте отеля есть фото ресторана со стульями и лампами, и они такие же, как на предоставленных им фото и видео. Администратор отеля по телефону «Медиазоне» не ответила, «Новая газета» также связалась с гостиницей — администратор заявил, что не может комментировать ситуацию, так как не работал в тот день.

«Новая газета» написала запрос в МГЮА с просьбой объяснить сложившуюся ситуацию, на момент публикации материала администрация университета не ответила на вопросы. «Новая» также связалась с несколькими студентами из МГЮА, однако большинство из них заявили, что ничего не знают о происходящем.

«О подобном мероприятии слышу впервые, никто из знакомых из университета о таком не слышал. — уверила одна из студенток университета. — Могу только выразить свое мнение: я уверена, что наш университет подобными вещами заниматься не может и руководство вуза к этому не причастно».

Один из студентов, отказавшись комментировать ситуацию, сообщил «Новой», что мы «скоро сами все узнаем из достоверных источников». «Новая» также связалась с представителями Объединенного совета обучающихся МГЮА, в том числе и с председателем Алевтиной Рогозиной, однако сообщения остались без ответа.

Накануне в Ульяновске студенты также сообщали, что у здания Дворца культуры «имени 1 Мая» 4 февраля прошла несанкционированная акция в поддержку Путина. Учащиеся заявляли, что им в случае неявки грозили отчислением из Ульяновского электромеханического колледжа, руководство учебного заведения, в свою очередь, настаивало, что мероприятие носило добровольный характер.