Суд в Черногории отменил приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в 2016 году. Среди них — двое россиян

Апелляционный суд в Черногории отменил обвинительные приговоры двум россиянам — Эдуарду Шишмакову и Владимиру Попову — и другим фигурантам по делу о попытке госпереворота в 2016 году и отправил дело на пересмотр. Об этом сообщается в решении суда.

Суд заявил, что приговор 2019 года вынесли с серьезными нарушениями законодательства, и постановил, что новое разбирательство должно пройти с участием других судей. Совершение преступлений, в которых обвиняли фигурантов дела и которых признали виновными, не было доказано, посчитала апелляционная инстанция.

Власти Черногории в 2016 году задержали группу граждан Сербии, которых заподозрили в попытках совершить теракт после парламентских выборов. Прокуратура Черногории утверждала, что 16 октября 2016 года группа заговорщиков планировала покушение на премьер-министра Мило Джукановича. Местные власти заподозрили российские спецслужбы в причастности к попытке госпереворота, целью которого якобы было предотвратить вступление Черногории в НАТО.

В основу обвинения легли показания сербского националиста Александра Синджелича, который утверждал, что Шишмаков и Попов передали ему деньги на организацию госпереворота в Черногории. Позднее он отказался от своих слов. Всего по делу проходили 14 человек, они также получили разные сроки лишения свободы.

Черногория считает Шишмакова (изначально фигурировал в деле как Широков) и Попова (по другой версии, его настоящая фамилия Моисеев) сотрудниками российских спецслужб. Об этом также заявляли в своих расследованиях Bellingcat и The Insider. Шишмаков и Попов объявлены в международный розыск.

Россия при этом отвергла причастность к произошедшему. «Мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — сообщил тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.