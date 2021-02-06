Суд в Челябинске вновь арестовал активиста, которого накануне освободили от ареста по апелляции

Сотрудники полиции утром 5 февраля вновь задержали активиста Павла Струнина по ст. 20.2 КоАП — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга». Об этом рассказал корреспонденту «Новой газеты» координатор «Открытой России» в Челябинске Денис Ибрагимов.

Силовики провели обыск в квартире у родителей Струнина и изъяли телефоны, но уже в рамках расследования дела по ст. 267 УК — «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

По словам Ибрагимова, Струнина задержали накануне, 5 февраля, рано утром — примерно в то же время, когда происходили обыски у участницы акции 31 января Виктории Новиковой (сейчас полиция проводит оперативные мероприятия с Новиковой, также силовики провели обыск у активистки в рамках уголовного дела по ст. 267 УК). Струнина увезли в отдел полиции на допрос и связь с ним отсутствовала сутки.

По информации координатора «Открытой России» в Челябинске, уже вечером 5 февраля состоялся суд над Струниным, его признали виновным и арестовали на девять суток. При этом ранее, 4 февраля, апелляционный суд отменил административный арест Струнину, по которому активист уже отсидел трое суток.

Ибрагимов добавил, что Струнин может быть уже пятым подозреваемым по уголовному делу о приведении в негодность путей сообщения и транспортных средств 31 января, однако пока нет информации о правовом статусе активиста в рамках этого дела.