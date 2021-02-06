В России зарегистрировали 16 627 новых случаев COVID-19

В России выявили 16 627 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 5 февраля, за день во всей стране выявили 16 688 новых случаев COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 2214 новых случаев заражения COVID-19 — это на 182 больше, чем днем ранее, когда в столице зафиксировали 2032 пациентов с коронавирусом.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1248 новых случаев COVID-19, в Московской области — 955, в Нижегородской области — 472, в Воронежской — 369.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 951 233. Всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 76 229 человек, из них 497 пациентов умерли только за последние сутки.

Накануне глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число больных коронавирусом за последние три недели сократилось более чем на 30%. «Коронавирусная инфекция отступает и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%», — уверил он, добавив, что под наблюдением в России остается почти 800 тысяч человек, и это остается высоким показателем.

Количество тех, кто сделал прививку от коронавируса, в мире превысило число заразившихся во время пандемии, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. При этом большинство вакцинированных приходятся на десять стран.