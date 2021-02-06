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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
В России зарегистрировали 16 627 новых случаев COVID-19
В России выявили 16 627 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 5 февраля, за день во всей стране выявили 16 688 новых случаев COVID-19.
В Москве за последние сутки выявили 2214 новых случаев заражения COVID-19 — это на 182 больше, чем днем ранее, когда в столице зафиксировали 2032 пациентов с коронавирусом.
В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1248 новых случаев COVID-19, в Московской области — 955, в Нижегородской области — 472, в Воронежской — 369.
Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 951 233. Всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 76 229 человек, из них 497 пациентов умерли только за последние сутки.
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Накануне глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число больных коронавирусом за последние три недели сократилось более чем на 30%. «Коронавирусная инфекция отступает и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%», — уверил он, добавив, что под наблюдением в России остается почти 800 тысяч человек, и это остается высоким показателем.
Количество тех, кто сделал прививку от коронавируса, в мире превысило число заразившихся во время пандемии, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. При этом большинство вакцинированных приходятся на десять стран.