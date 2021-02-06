Fitch: протесты в поддержку Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов России в 2021 году

Протесты в поддержку политика Алексея Навального могут привести к увеличению бюджетных расходов в 2021 году в России. К такому выводу пришло рейтинговое агентство Fitch.

Как заявили в агентстве, протесты в поддержку Навального стали более масштабными, чем раньше, что может стать причиной продолжения социальных волнений. Однако это пока не угрожает стабильности российского правительства в краткосрочной перспективе, утверждают в Fitch. При этом в долгосрочной перспективе это может привести к подрыву авторитета властей:

«Это может осложнить задачу обеспечения конституционного большинства на выборах в Госдуму и может привести к некоторой меньшей бюджетной консолидации, чем прогнозировалось», — заявили в агентстве.

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне ВВВ со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе. «Стабильный прогноз отражает политический ответ как на шок пандемии COVID-19, так и на крайнюю волатильность цен на нефть, что помогло закрепить макроэкономическую стабильность и сохранить устойчивость суверенного баланса», — уверили там.

Агентство добавило, что приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и осмотрительная налогово-бюджетная политика способствуют повышению устойчивости России к потрясениям и уменьшают влияние волатильности цен на нефть на экономику.

Команда Навального за последние две недели координировали несколько протестных акций в десятках городов России 23-го и 31-го января, а также 2-го февраля. В ходе протестов задержаны более 11 тысяч человек, сотни протестующих отбывают административные аресты. Политику 2 февраля заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, накануне, 5 февраля, состоялось заседание суда по делу о «клевете» на ветерана. Сейчас Навальный находится в СИЗО.