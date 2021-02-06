«Российская ЛГБТ-сеть» обратилась в СК и МВД из-за похищения двоих мужчин, которых задержали и увезли в Чечню из Нижнего Новгорода

Местонахождение Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которым помогала «Российская ЛГБТ-сеть», до сих пор неизвестно. Силовики задержали их в Нижнем Новгороде 4 февраля в 15:00, не объяснив причины, затем увезли их в Чечню и до сих пор не доставили до Гудермеса (город в Чеченской Республике), сообщил «Новой газете» пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

Организация направила заявления в Следственное Управление Следственного комитета РФ и ГУ МВД России по Нижегородской Области, а также обратилась в нижегородскую прокуратуру, заявил «Новой» Бесцвет. Помимо этого, было подано ходатайство в ЕСПЧ о принятии срочных обеспечительных мер по отношению к Магамадову и Исаеву.

ОБНОВЛЕНО 14:55 Задержанных в Нижнем Новгороде Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которым помогала «Российская ЛГБТ-сеть», только что привезли в РОВД по Гудермесскому району (Чеченская республика), после того, как мать 17-летнего Исаева приехала с адвокатом писать заявление о розыске несовершеннолетнего, заявил «Новой газете» пресс-серктарь организации Тим Бесцвет. По его словам, в Нижнем Новгороде Магамадова и Исаева задержали ОМОН и ФСБ. Бесцвет также добавил, что задержанных подталкивали к отказу от адвоката, при этом мать Исаева против отказа от адвокатских услуг.

Бесцвет заявил «Новой», что организации удалось выяснить, что операция задержания была проведена полицейскими Гудермеса и Нижнего Новгорода, при этом нижегородские силовики отказались отвечать на вопросы адвоката Александра Немова. Информацию о местонахождении и задержании подтвердили только после того, как адвокат написал заявления по факту похищения мужчин.

Погром 4 февраля в месте, где жили Магамадов и Исаев. Фото предоставила «Российская ЛГБТ-сеть»

Адвокат прибыл в Отдел МВД России по Гудермесскому району, где попытался выяснить местонахождение и причину задержания Магамадова и Исаева. Сотрудники полиции отказывались отвечать на вопросы и не пускали адвоката в участок. В полиции потом все же подтвердили, что Исаева и Магамадова везут на автомобиле в Гудермес на допрос как свидетелей по делу, при этом силовики не уточнили, по какому именно.

Исаев — несовершеннолетний, вызов на опрос, в соответствии со ст. 188 УПК и 191 УПК, может осуществляться через родителя или опекуна, отмечают в «Российской ЛГБТ-сети». Никаких других подробностей адвокату не сообщили. Как заявил адвокат, задержанных «умышленно скрывают и возможно, оказывают давление, чтобы они отказались от адвокатских услуг».

Перед задержанием Исаеву удалось связаться с координатором экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давидом Истеевым: как заявили в организации, на заднем фоне были слышны крики неизвестных, затем звонок прервался.

В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву покинуть Чечню и переехать в Нижний Новгород. Как следует из объяснений Магамадова и Исаева сотрудникам «Российской ЛГБТ-сети», оба были задержаны в апреле 2020 и содержались в полку патрульно постовой службы полиции №2 имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Задержание мужчин было связано с модерированием оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. Впоследствии в сети появилось видео с их извинениями. Правозащитники полагают, что мужчины подвергались пыткам.