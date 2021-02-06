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№ 12 от 5 февраля 2021

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Дуров заявил о блокировке телеграм-каналов, в которых публиковались личные данные силовиков и судей

Общество2

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер заблокировал каналы, в которых публиковались домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, силовиков, журналистов и медиа-менеджеров. Об этом он сообщил на своем канале.

Дуров утверждает, что в комментариях на заблокированных площадках были призывы к насилию: «Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением», — уверил Дуров.

При этом основатель Telegram отметил, что мессенджер также заблокировал несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников мирных протестов. 

Одна из главных причин, почему мессенджер решил заблокировать каналы, где выкладывалась личная информация людей, — это то, что существование таких каналов не позволяло выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS. По словам Дурова, в связи с этим уже более недели обновление для iOS не получает одобрение Apple: «В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными». 

«Прошу авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», — уверил Дуров.

Сторонники Навального за последние две недели анонсировали и координировали несколько протестных акций в десятках городов России 23-го и 31-го января, а также 2-го февраля. В ходе протестов задержаны более 11 тысяч человек, сотни протестующих отбывают административные аресты, заведены 50 уголовных дел в разных регионах России, спецприемники и ОВД в Москве и Петербурге переполнены.

Теги:
силовики, telegram, ng
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