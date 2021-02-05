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№ 12 от 5 февраля 2021

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Учительница сына севастопольского губернатора рассказала об увольнении из-за жалобы на низкую зарплату

Общество2

Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»

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Учительница английского языка в севастопольской гимназии №3 Наталья Елгина вышла на одиночный пикет перед зданием правительства региона. Причиной стало ее увольнение из-за жалобы на зарплату в 12 тысяч рублей в комментариях на странице губернатора Михаила Развожаева. 

«Вы считаете это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе», — написала Елгина утром 23 января под постом, в котором глава региона призывал молодежь не выходить на несанкционированный митинг в поддержку политика Алексея Навального. Информация дошла до директора школы, которая попросила ее не позорить образовательное учреждение. 

Спустя несколько дней Елгину вызывали к начальству, сообщили об увольнении, а потом — допросили сотрудники Центра «Э» и вручили предупреждение об ответственности за участие и организацию несогласованных митингов. Причиной визита в школу силовиков стало то, что Наталья была замечена в 14:00 на площади Нахимова, где проходил несанкционированный митинг в поддержку Навального

Елгина уверена, что присутствие на митинге не повлияло на ее увольнение: «Просто так директор не стала меня увольнять: либо это распоряжение главы департамента образования Богомоловой, либо Развожаева. Но достоверно я этого не знаю, и могу лишь предполагать. Я хочу, чтобы меня услышали, если вдруг кто-то не знал, что учителей увольняют за инакомыслие».

23 января в Севастополе прошел первый митинг в поддержку Навального. Он собрал, по разным оценкам, от 100 до 200 человек. Были задержаны 12 человек, 11 из которых присудили административный арест сроком от одних до семи суток.

Теги:
увольнение, учителя, севастополь
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