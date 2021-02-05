В Петербурге суд оштрафовал инвалида с затрудненной речью за выкрикивание лозунгов на акции в поддержку Навального

В Петербурге за перекрытие дорог и скандирование лозунгов на несанкционированной акции 31 января оштрафовали Евгения Агафонова, бессрочного инвалида III группы по слуху. Как сообщил адвокат «Апологии протеста» Сергей Локтев, у мужчины также есть проблемы с речью.

Агафонов уточнил, что во время акции вышел из дома и направлялся в магазин «Мир искусств». Он занимается проектированием и резьбой по дереву.

О том, что в Петербурге проходит шествие, художник не знал, а призывов полиции на улице о прекращении акции слышать он не мог по объективным причинам. Когда мужчину задержали, он объяснил на языке жестов, что у него проблемы со слухом, однако правоохранители все равно решили посадить Агафонова в автозак. Сурдопереводчика ему не предоставили.

После задержания он провел девять часов в полиции. В протоколе задержанного полицейские указали, что Агафонов «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».

Красносельский районный суд Петербурга признал мужчину виновным по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (создание помех движению пешеходов и транспорта на митинге) и назначил наказание ниже низшего предела — штраф в 5 тысяч рублей.

По данным «ОВД-инфо», по всей стране во время несанкционированной акции протеста в поддержку политика Алексея Навального 31 января были задержаны 5644 человека. Более тысячи задержанных доставили в петербургские ОМВД.

На сегодняшний день судьи города рассмотрели 1430 административных дел против участников несогласованных акций: 354 получили арест, 659 — штраф и 2 — обязательные работы. Еще 11 дел закрыты, а 123 — возвращены полиции.

Елизавета Антонова — для «Новой»